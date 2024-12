Fresia waarschuwt tafelgenoot na uitspraak: 'Er speelt een Ajax-speler in De Kuip!'

Hans Kraay junior ziet als een atypische Feyenoord-speler. De analist van ESPN is erg onder de indruk van de huidige vorm van de buitenspeler, maar vindt hem van nature eigenlijk ‘een ouderwetse Ajax-speler’.

Kraay merkt dat Hadj Moussa betere statistieken kan overleggen dan bij zijn vorige werkgevers, al heeft hij de correcte statistieken niet paraat. “Ze hebben bij Feyenoord wel iets met hem gedaan. Zijn statistieken bij Patro Eisden, ja… één goal in dertig wedstrijden (zestien wedstrijden, red.). Bij Vitesse, nul goals (één goal, red.). Toen bekend werd dat hij naar Feyenoord ging, is hij zeven wedstrijden op de bank gezet. Maar hij is wel fit geworden, hè?”

Artikel gaat verder onder video

Ronald de Boer reageert: “Zeker, dat is een compliment aan de technische staf. Hij moet wel rendement hebben, daar word je uiteindelijk op beoordeeld. Het gaat erom of je doelpunten maakt of voorbereidt. Uiteindelijk worden wedstrijden beslist door dit soort spelers.” Kraay concludeert: “Eigenlijk is het een ouderwetse Ajax-speler in De Kuip!” Presentatrice Fresia Cousiño Arias grapt: “Kijk uit wat je zegt, Hans.” Kraay is echter niet de enige met die mening, want ook Valentijn Driessen typeerde Hadj Moussa deze week als een Ajax-speler.

LEES OOK: Jan Joost van Gangelen kijkt op van persconferentie in aanloop naar PSV - Feyenoord

Bij Feyenoord was Hadj Moussa dit seizoen goed voor zes doelpunten in achttien officiële duels. Volgens Jean-Paul Boëtius, die net als Hadj Moussa op de vleugels bij Feyenoord heeft gespeeld, is de Algerijn moeilijk af te stoppen. “Dat kappen en draaien is misschien voorspelbaar, maar niemand kan hem verdedigen. Ik denk dat verdedigers al weten wat hij gaat doen, maar ja… Hij laat het er allemaal makkelijk uit zien, maar dat is het niet.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Santiago Giménez komt met duidelijke reactie op uitspraken vader, die sprak over vertrek bij Feyenoord

Santiago Giménez laat zich uit over de opmerkingen van zijn vader Christian Giménez over een mogelijk vertrek bij Feyenoord.