Flinke flater van Kroes: 'Ajax had Feyenoord-sensatie voor twee miljoen kunnen oppikken'

Ajax had voorafgaand aan dit seizoen kunnen overnemen van Patro Eisden, weet Mike Verweij. De Parijzenaar is de laatste weken dé revelatie van Feyenoord, nadat hij eerder bij Vitesse al toonde over een flinke hoeveelheid talent te beschikken.

Tijdens de podcast Kick-Off vertellen Verweij en Valentijn Driessen dat ze het spel van Ajax niet om aan te gluren vinden, ondanks de overwegend positieve resultaten van de ploeg van Francesco Farioli. Bij Feyenoord loopt volgens de journalisten meer technisch vernuft en creativiteit rond. Driessen denkt dat de Amsterdammers dan ook een fout heeft gemaakt, door Hadj Moussa niet te kopen van Patro Eisden. "Hij had ook bij Ajax kunnen spelen, dat is wel een Ajax-speler. En Paixão op de flank ook."

Hadj Moussa kan nog progressie boeken, maar heeft iets extra's volgens de journalist. "Hij heeft wel regelmatig balverlies, maar kan wel iets forceren. Hij kan iets creëren uit het niets en heel vaak is hij ook bij doelkansen betrokken." Driessen ziet dan ook een verschil met de buitenspelers van Ajax, Steven Berghuis, Bertrand Traoré en Mika Godts. "Godts vind ik ook best een aardige speler, maar zoals die Hadj Moussa op dit moment voetbalt... Dat is wel een speler om je vingers bij af te likken." Tevens wordt er naar Mo Ihattaren gerefereerd. "Er loopt ook een ex-Ajacied bij RKC Waalwijk, die kan ook wel voetballen."

Verweij hoorde onlangs, 'in de wandelgangen bij de aandeelhoudersvergadering' een interessant nieuwtje over Hadj Moussa, die nu bij Feyenoord furore maakt. "Ajax heeft met Hadj Moussa gesproken, vóór dit seizoen. Ajax kon hem ophalen voor twee miljoen, maar vonden hem niet goed genoeg. Nu zie je hem de laatste weken de sterren van de hemel spelen bij Feyenoord. Ik denk dat ze daar toch wel behoorlijk van balen (bij Ajax, red.)." Hadj Moussa krijgt het publiek op de banken met zijn dribbels en acties, maar voegt daar de laatste tijd ook rendement aan toe. In de laatste acht wedstrijden voor Feyenoord scoorde hij zes keer en gaf één assist, waaronder Champions League-doelpunten tegen Manchester City en Sparta Praag.

