Koning Willem-Alexander weigert onmogelijk verzoek van Ajax

Ajax heeft een verzoek ingediend om een koninklijke status te verwerven, meldt journalist Mike Verweij op X. De Amsterdammers kregen echter nul op het rekest van Koning Willem-Alexander. Het is overigens niet voor het eerst dat Ajax een dergelijk verzoek heeft ingediend.

Verweij gaat op X in op de reden waarom het verzoek is afgewezen. "Er is een verzoek gedaan om Ajax koninklijk te krijgen. Maar dat wil de Koning niet en het kán niet, zegt Michael van Praag, omdat het overkoepelende orgaan (de KNVB) al koninklijk is", schrijft de journalist van De Telegraaf. "Andere clubs die wél koninklijk zijn, werden dat voor het instellen van die regel."

Momenteel zijn er drie clubs in Nederland die de koninklijke status hebben. Alle drie zijn het amateurclubs: Koninklijke HFC uit Haarlem, Koninklijke HVV uit Den Haag en de Koninklijke UD uit Deventer.

Grote ondernemingen, stichtingen, instellingen of verenigingen kunnen in Nederland het predicaat 'Koninklijk' krijgen. Alleen de koning kan deze eervolle status toekennen, maar daarvoor moet wel een aantal stappen worden doorlopen. Zo moet het verzoek worden ingediend bij de lokale burgemeester, die het na verificatie aanbiedt bij de Commissaris van de Koning. Na een onderzoek brengt deze advies uit aan de Koning.

Viertal voorwaarden koninklijke status

Verder moet je aan een viertal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Zo moet je zeer belangrijk zijn in je vakgebied, minstens honderd jaar bestaan, geen politieke of andere gevoelige opvattingen verspreiden en geen onderdeel zijn van een groter verband dat al Koninklijk is. In het geval van Ajax is dat dus het geval, aangezien de overkoepelende voetbalorganisatie in 1929 de koninklijke status kreeg en verder ging als Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Koningin Juliana maakte nog drie uitzonderingen, maar deze regelgeving is aangescherpt onder Beatrix en Willem-Alexander

Ajax ondernam eerder poging voor koninklijke status

Het is niet de eerste keer dat Ajax een poging heeft ondernomen voor de koninklijke status. Bij het honderdjarig jubileum van de Amsterdammers rond de eeuwwisseling probeerde de club ook koninklijk te worden. Dit was enkele jaren na het mislukte verzoek van Willem II. Ajax dacht echter meer kans te hebben vanwege het grote aantal gewonnen landstitels. Met een verzoek dat is ingediend bij de gemeente Amsterdam werd alleen niets gedaan.

