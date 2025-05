'Manchester City gaat doorselecteren, Aké de klos'

kent een lastig seizoen vol blessures bij Manchester City, dat zelf ook niet draait zoals gewenst. Volgens The Athletic zal de selectie geheel worden herzien en moeten er ‘vier of vijf’ nieuwe spelers bij. Aké zou het kind van de rekening kunnen worden, zo klinkt het.

Manchester City is aan het opkrabbelen na een lastig seizoen. Waar de ploeg van Pep Guardiola normaal gesproken titelfavoriet is in Engeland, is Champions League-voetbal met nog vier wedstrijden te gaan nog niet zeker. City bezet momenteel de vierde plek in de Premier League, van de vijf plekken die recht geven op de competitiefase van de Champions League. Nottingham Forest en Aston Villa, nummers zes en zeven, staan respectievelijk één en vier punten achter op The Citizens.

De Bruyne onaangenaam verrast door Manchester City: 'Dat was een beetje een shock'

Om het tij te keren heeft City afgelopen winter al flink geïnvesteerd in nieuwe spelers: Abukodir Khusanov, Vitor Reis, Nico González en Omar Marmoush kwamen naar Manchester. Volgens The Athletic was dat nog niet genoeg en komen daar aankomende zomer nog eens vier of vijf spelers bij. Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest en Florian Wirtz van Bayer Leverkusen worden genoemd als mogelijke nieuwe versterkingen.

Kevin De Bruyne heeft reeds aangekondigd de club aan het eind van het seizoen te verlaten, maar ook van Ederson en Bernardo Silva wordt verwacht dat een vertrek aanstaande is. Manchester City zou aankomende zomer het salarishuis willen verkleinen, zonder te besparen op nieuwe aankopen. Daarvoor zullen huidige spelers dus moeten worden verkocht.

Omdat Guardiola zijn voorliefde voor ‘betrouwbare spelers’ heeft uitgesproken in verband met het spelersbeleid, concludeert The Athletic dat veel geblesseerde spelers ‘vraagtekens oproepen’. Nathan Aké is dit seizoen veel geblesseerd en wordt als eerst genoemd. Ook John Stones en Jack Grealish worden aangewezen als twijfelgevallen.

