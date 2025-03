Guardiola heeft slecht nieuws over blessure Nathan Aké

Pep Guardiola heeft vrijdagmiddag een update gegeven over de blessure van . De Nederlandse verdediger lijkt dit seizoen niet meer in actie te gaan komen voor zijn club Manchester City of het Nederlands elftal, aangezien het herstel van zijn voetkwetsuur volgens zijn trainer zo'n tien tot elf weken zal duren.

Aké (30) wordt dit seizoen veelvuldig geplaagd door blessures. Zo kwam de Oranje-international door verscheidene kwetsuren deze jaargang nog maar tot achttien officiële wedstrijden voor zijn club. Bovendien ontbrak Aké in de laatste twee interlandperiodes van 2024 in de selectie van Ronald Koeman. In oktober miste hij de Nations League-duels met Hongarije (1-1) en Duitsland (1-0 verlies), in november ontbrak hij wederom tegen de Hongaren (4-0 winst) en Bosnië & Herzegovina (1-1).

Op 1 maart jongstleden deed Aké nog een helft mee in de met 3-1 gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Plymouth Argyle, daarna werd hij geopereerd aan zijn voet, waar hij al maanden last van had. Guardiola geeft vrijdag op een persconferentie een update over het herstel van Aké: "Ze hebben me verteld dat het tien of elf weken gaat duren", aldus de Spaanse trainer. "Als je het over een operatie hebt, dan is het behoorlijk serieus. Dat betekent dat er iets echt mis was. Hij heeft er echt last van gehad, maar dat is nu gebeurd."

Afgaande op de woorden van Guardiola zou Aké op z'n vroegst in de tweede helft van mei weer terug kunnen keren op het veld. Manchester City speelt op 25 mei de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, uit bij Fulham. Mogelijk zou de Nederlander wél in actie kunnen komen op het WK voor clubteams in juni. The Citizens nemen het in de groepsfase van dat toernooi op tegen het Marokkaanse Wyad Casablanca (18 juni), Al-Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten (23 juni) en het Italiaanse Juventus (26 juni).

PEP 💬 (On Nathan Ake injury) 10/11 weeks [he will be out] they said to me... When you have surgery it is because something wrong happened. It's important that it is done. He has struggled. pic.twitter.com/F3IuFF0kZa — Manchester City (@ManCity) March 7, 2025

