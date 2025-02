Van der Gijp doet bij Vandaag Inside plotseling bijzondere onthulling over Guardiola

René van der Gijp is bij Vandaag Inside plotseling begonnen over Manchester City-trainer Pep Guardiola. Het is de vaste gast van Vandaag Inside, die groot fan is van de oefenmeester, opgevallen dat Guardiola momenteel de meest vreemde dingen doet.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside begint Van der Gijp na het bespreken van de wedstrijd tussen Manchester City en Liverpool plotseling het gedrag van Guardiola. "Die Guardiola is zó bezeten... Die heeft bij FC Barcelona, Bayern München en Manchester City successen gehad. En misschien stopt hij dadelijk, en is dit het enige jaar dat hem bijblijft'', doelt Van der Gijp op het huidige seizoen van Manchester City dat uiterst moeizaam verloopt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Luuk Ikink beticht Van der Gijp van bizarre leugen, die hij min of meer toegeeft

''Is dat goed? Dat vind ik zó goed'', aldus Van der Gijp, die volgens keihard in de lach schiet. Tafelgenoot Johan Derksen mengt zich vervolgens in de discussie rondom Guardiola, die met Manchester City vierde staat in de Premier League en in de tussenronde van de Champions League werd uitgeschakeld door Real Madrid. "Die man heeft de indruk gekregen dat hij niet kapot kon. En hij blijkt te kunnen verliezen", beseft Derksen.

LEES OOK: Van der Gijp probeert actie Musk uit te leggen en shockeert publiek van Vandaag Inside

''Ik lees zóveel over hem, bijna alles. Hij eet al een jaar soep of bouillon. Omdat hij niks anders meer kan verdragen. Zo gek is hij op dit moment", gaat Van der Gijp verder, waarna Hélène Hendriks stelt dat Guardiola 'continu in de stressmodus zit'. "Ja", zo bevestigt Gijp.

Guardiola hield eerder sabbatical

Derksen weet zich te herinneren dat Guardiola al een keer een sabbatical heeft gehouden. "Hij is er al een keer een jaartje uit geweest'', vult hij aan. Daarmee doelt Derksen op het seizoen 2012-2013, toen de Spanjaard er na zijn periode bij FC Barcelona er even tussenuit ging. "Toen is hij Duits gaan leren in Amerika, in New York", weet Van der Gijp.

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, komt vervolgens terug op de eerdere woorden van Van der Gijp. "Het is wel treurig dat je hem dadelijk alleen maar herinnert van dat laatste jaar. Hijzelf, maar wij ook", aldus de journalist. "Hij is zo perfectionistisch", voegt Van der Gijp daar tot slot aan toe.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sierd de Vos maakt gênante fout: 'Hij is toe aan pensioen, kan echt niet'

Sierd de Vos ontvangt de nodige kritiek op sociale media, vanwege zijn commentaar tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid.