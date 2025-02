Luuk Ikink beticht Van der Gijp van bizarre leugen, die hij min of meer toegeeft

René van der Gijp heeft toch een bril op sterkte. Onlangs baarde zijn zoon Nicky opzien bij het radioprogramma Barend & Benner door te beweren dat de Vandaag Inside-analist alleen een leesbril nodig heeft en verder geen bril draagt in het dagelijks leven. RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink zegt daar weinig van te geloven en maandag geeft Van der Gijp toe dat zijn bril op sterkte is.

Nicky zei dat zijn vader een bril draagt op televisie om herkenbaar te zijn. René ontkende vervolgens dat hij de bril draagt omwille van zijn imago. De herkenbaarheid heeft tot gevolg dat hij zonder bril juist níét wordt herkend en dat vindt hij wel prettig, vertelde hij donderdagavond bij Vandaag Inside.

Volgens Ikink, presentator van RTL Boulevard, zit er een luchtje aan het verhaal. "Het is dan best wel een aanwezige imagobril. En best wel opmerkelijk verhaal, want René lijkt me niet het type dat hier mee bezig is."

Van der Gijp bevestigde bij Vandaag Inside dat er glas in zijn bril zit. Toen Wilfred Genee hem vroeg of er ‘geslepen glas’ in zit, zei de oud-voetballer: “Nee, ik zie jouw hoofd niet groter dan dat het normaal is, nee.” Ikink zegt dat Van der Gijp niet daadwerkelijk heeft ontkend dat zijn bril op sterkte is. “Dat lijkt maar zo en is dat er later van gemaakt.”

Ikink deelt meerdere oude foto's waarop Van der Gijp met een bril te zien is. "Ik geloof er eigenlijk geen bal van. De man draagt al zo vreselijk lang een bril, zoveel verschillende monturen en ook monturen waar je qua imago of qua onherkenbaar zijn op straat niks aan hebt.” Op een van de foto’s heeft Van der Gijp een bril op tijdens de opnames van de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Waarom zou je tijdens het opnemen van een podcast met je vrienden een nepbril op je hoofd zetten? Kortom: ik denk dat Barend & Benner, 3FM, de zoon van René en René zelf ons allemaal in de maling nemen. De vraag is alleen: WAAROM!?”

Van der Gijp geeft toe: 'Bril is op sterkte'

In de nieuwe editie van de podcast, die maandag is opgenomen, vraagt Michel van Egmond de oud-voetballer om duidelijkheid. “Die bril, is die nou op sterkte?” Van der Gijp reageert: “Natuurlijk. Kijk maar.” Van Egmond kijkt door de bril en bevestigt dat die op sterkte is.

Wim Kieft haakt in: “Je weet dat ik gek ben op Nicky. Maar heb jij het idee dat Nicky er een beetje in aan het geloven dat het allemaal heel bijzonder is wat hij doet?” Van der Gijp noemt zijn zoon ‘een goed ventje’. “Ik belde hem net op toen ik hier naartoe reed. ‘Hey Nick, wat ben je aan het doen?’, vroeg ik. Hij zei: ‘Ik ben op weg naar Jan Boskamp voor onze podcast.’ Ik vroeg: ‘En wat doe je vanavond?’ Hij zei: ‘Dan zit ik bij Bar Laat.’ Even over Zelensky praten”, lacht Van der Gijp.

