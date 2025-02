Van der Gijp probeert actie Musk uit te leggen en shockeert publiek van Vandaag Inside

René van der Gijp heeft maandagavond in de uitzending van Vandaag Inside toch een ietwat onhandige beweging gemaakt. De analist wilde de recente actie van Elon Musk nabootsen, en deed vervolgens iets wat als de Hitlergroet kan worden uitgelegd.

Tijdens de uitzending van maandag komt de eigenaar van X ter sprake. Onlangs was Musk te zien in een video waarin hij een gebaar maken dat sterk deed denken aan de Hitlergroet. "Daarmee zat hij wel fout", stelt presentatrice Hélène Hendriks.

Van der Gijp probeert het gedrag van Musk vervolgens te verdedigen. "Nee, dat was de Romeinse groet. Het is dit." Gijp bootst de beweging vervolgens na, zie ook hieronder. Het publiek laat zijn verbazing blijken bij dit moment.

Amerikaans zakenman en politicus Steve Bannon was recent ook in het nieuws met een vergelijkbare actie. "Die andere gek deed dat ook", vervolgt Van der Gijp. "Die Bannon." Derksen ziet wel een verschil tussen beide momenten. "Ik vond dit (actie Bannon, red.) op een Hitlergroet lijken, dat van Musk was nog wel een gebaar."

