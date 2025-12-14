baarde zaterdagavond opzien met zijn strafschop in de wedstrijd tussen PSV en Heracles Almelo. De spits haperde in zijn aanloop, maar zijn beweging werd als ‘vloeiend’ beoordeeld. Zo kreeg hij doelman Matej Kovár op het verkeerde been en kon hij binnenschieten in de linkerhoek.

Het is een revolutionaire penalty, moeten de analisten van ESPN erkennen. “Ik heb dit nog nooit gezien. Hij hinkelt. Je moet wel heel veel vertrouwen hebben, als je dit durft.” Hornkamp hinkte inderdaad even, maar leek niet helemaal stil te staan. Marciano Vink concludeert: “We hebben de ‘hup’ gehad, we hebben Ould-Chikh gezien zonder aanloop, en nu hebben we de hinkel.”

Anco Jansen deelt een compliment uit aan Hornkamp. “Dit is wel een heel goede manier. Ik denk dat geen keeper blijft staan.” Kwakman voorspelt: “Dit gaan we vaker zien.” Hornkamp maakte met zijn penalty de 2-1 in de blessuretijd van de eerste helft. Na de pauze scoorde hij nogmaals, maar PSV won de wedstrijd uiteindelijk met 4-3.

Hornkamp reageert

Hornkamp komt na afloop van de wedstrijd met toelichting in gesprek met ESPN. "Ik deed een heel rustig hupje, waardoor de keeper de hoek in ging. Ik kon ‘m daarna heel rustig binnenschieten. Dit heb ik op de training al een paar keer gedaan. Omdat ik mijn hupje zo lang uitstel, denkt de keeper waarschijnlijk dat ik ga schieten en duikt hij. Daardoor hoef je ‘m alleen rustig de andere hoek in te plaatsen. Ik ken de regels, ik bleef in beweging. Een goede penalty, denk ik. Ik maakte ook geen schijnbeweging bij het trappen. Alleen een hupje in de aanloop.”

“Ik heb het veel geoefend. Ik wachtte op een penalty om het te kunnen uitvoeren”, vervolgt Hornkamp met een grote glimlach. “Nick (Olij, reservekeeper van PSV, red.) kwam nog naar me toe en vroeg: wat is dit voor penalty dan? Ik zei gewoon: klein hupje, klaar. Of ik dit vaker kan doen? We gaan het zien.”