Live voetbal

Jizz Hornkamp met revolutionaire penalty: 'Ik heb dit nog nooit gezien'

De penalty van Jizz Hornkamp bij PSV - Heracles Almelo
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
14 december 2025, 07:55

Jizz Hornkamp baarde zaterdagavond opzien met zijn strafschop in de wedstrijd tussen PSV en Heracles Almelo. De spits haperde in zijn aanloop, maar zijn beweging werd als ‘vloeiend’ beoordeeld. Zo kreeg hij doelman Matej Kovár op het verkeerde been en kon hij binnenschieten in de linkerhoek.

Het is een revolutionaire penalty, moeten de analisten van ESPN erkennen. “Ik heb dit nog nooit gezien. Hij hinkelt. Je moet wel heel veel vertrouwen hebben, als je dit durft.” Hornkamp hinkte inderdaad even, maar leek niet helemaal stil te staan. Marciano Vink concludeert: “We hebben de ‘hup’ gehad, we hebben Ould-Chikh gezien zonder aanloop, en nu hebben we de hinkel.”

Artikel gaat verder onder video

Anco Jansen deelt een compliment uit aan Hornkamp. “Dit is wel een heel goede manier. Ik denk dat geen keeper blijft staan.” Kwakman voorspelt: “Dit gaan we vaker zien.” Hornkamp maakte met zijn penalty de 2-1 in de blessuretijd van de eerste helft. Na de pauze scoorde hij nogmaals, maar PSV won de wedstrijd uiteindelijk met 4-3.

Hornkamp reageert

Hornkamp komt na afloop van de wedstrijd met toelichting in gesprek met ESPN. "Ik deed een heel rustig hupje, waardoor de keeper de hoek in ging. Ik kon ‘m daarna heel rustig binnenschieten. Dit heb ik op de training al een paar keer gedaan. Omdat ik mijn hupje zo lang uitstel, denkt de keeper waarschijnlijk dat ik ga schieten en duikt hij. Daardoor hoef je ‘m alleen rustig de andere hoek in te plaatsen. Ik ken de regels, ik bleef in beweging. Een goede penalty, denk ik. Ik maakte ook geen schijnbeweging bij het trappen. Alleen een hupje in de aanloop.”

“Ik heb het veel geoefend. Ik wachtte op een penalty om het te kunnen uitvoeren”, vervolgt Hornkamp met een grote glimlach. “Nick (Olij, reservekeeper van PSV, red.) kwam nog naar me toe en vroeg: wat is dit voor penalty dan? Ik zei gewoon: klein hupje, klaar. Of ik dit vaker kan doen? We gaan het zien.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz van PSV

Bosz wisselde Saibari ‘zeker niet’ met oog op Afrika Cup

  • Gisteren, 23:29
  • Gisteren, 23:29
PSV-speler Couhaib Driouech

Kwakman: ‘Medespelers worden gek van Driouech, je weet niet wat je krijgt’

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
PSV-spelers Ivan Perisic, Couhaib Driouech en Joey Veerman

PSV met de schrik vrij tegen Heracles in doelpuntenfestijn en is winterkampioen

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Heracles

PSV
4 - 3
Heracles Almelo
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jizz Hornkamp

Jizz Hornkamp
Heracles Almelo
Team: Heracles
Leeftijd: 27 jaar (7 mrt. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heracles
14
10
2024/2025
Heracles
26
8
2023/2024
Heracles
17
10
2022/2023
Willem II
32
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
15
-12
16
15
Volendam
16
-11
14
16
Heracles
16
-15
14
17
NAC
15
-9
12
18
Telstar
16
-8
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel