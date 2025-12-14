heeft het zwaar bij Chelsea. De verdediger kwam in augustus voor ruim 44 miljoen euro over van Ajax, maar komt nauwelijks aan de bak in Engeland. Wat is er aan de hand met Hato?

In de beginmaanden van het seizoen mocht hij nog af en toe opdraven, als basisspeler of invaller. Maar inmiddels wacht hij al acht officiële wedstrijden op enige speeltijd. Zijn laatste drie optredens waren in bekertoernooien: op 22 oktober tegen Ajax (Champions League), op 29 oktober tegen Wolverhampton Wanderers (EFL Cup) en op 5 november tegen Qarabag (Champions League). Sindsdien staat de teller stil.

Het begint ook de Engelse pers op te vallen dat Hato nauwelijks in actie komt. Hetzelfde geldt voor middenvelder Andrey Santos, die drie verhuurperiodes achter de rug heeft en dit seizoen deel uitmaakt van de selectie van Chelsea. Op de persconferentie richting het duel met Everton werd trainer Enzo Maresca gevraagd naar het tweetal.

Maresca over Hato

Maresca wees erop dat hun concurrenten, linksback Marc Cucurella en controleur Enzo Fernández, 'veel wedstrijden' spelen. "Dan kunnen ze niet altijd top zijn. Ik twijfel er niet aan dat Andrey en Jorrel hun kansen gaan krijgen. Hopelijk kan dat morgen of op een ander moment binnenkort." Santos mocht inderdaad invallen tegen Everton, maar Hato niet.

© Imago

Dat heeft te maken met de waardering die Maresca heeft voor zijn concurrent. Geen enkele veldspeler maakte dit seizoen meer minuten in de Premier League dan Cucurella: 1348 van de mogelijke 1440. De laatste keer dat hij níét negentig minuten op het veld stond in de Premier League, was op 20 september in de uitwedstrijd tegen Manchester United (2-1 nederlaag).

Voor Hato is er dus nauwelijks een mogelijkheid om ertussen te komen. Hij had op 13 en 27 september een basisplek in de Premier League, respectievelijk als linksback en centrumverdediger. Behalve zijn basisoptredens tegen Brentford en Brighton & Hove Albion mocht hij ook invallen tegen West Ham United (22 augustus) en Liverpool (4 oktober). Daar bleef het bij.

Niet klaar voor de Premier League

De pijnlijke conclusie is dat Hato nog niet klaar lijkt voor de Premier League en dat Maresca er ook niet op vertrouwt dat het goed komt met de Nederlander in het elftal. Hato is pas negentien jaar en heeft nog veel stappen te zetten om op Premier League-niveau te komen. Hij heeft ervaring nodig op het hoogste niveau, maar die kan hij alleen krijgen als Maresca het lef toont om hem vaker te laten invallen. Gezien de transfersom die Chelsea voor hem betaalde, denkt de club dat hij de potentie daarvoor heeft.

Een verhuur in de winterse transferperiode is denkbaar. Maar de vraag is of dat slim is. Door de zware belasting van Cucurella en de blessuregevoeligheid van Reece James liggen personele problemen op de loer voor Chelsea. Op enig moment zullen er blessures volgen. Als Maresca in Hato geen goed alternatief ziet, dan zal Chelsea in de winter toch op zoek moeten naar een andere linksback.