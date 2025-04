Bonnie Blue wil fans en spelers van Forest 'leuke tijd geven' en wordt permanent verbannen

Bonnie Blue (26) staat online bekend als pornoactrice, maar ook in de voetbalwereld doet haar naam en uiterlijk belletjes rinkelen. De influencer probeerde onlangs een wedstrijd van Nottingham Forest te bezoeken, maar kreeg pardoes te horen dat ze een stadionverbod had gekregen.

Tia Emma Billinger, zoals haar echte naam luidt, kwam eerder dit jaar in het nieuws door seks te hebben met 1.000 man in 24 uur tijd. Daardoor kreeg ze een wereldrecord op haar naam en steeg haar OnlyFans-account in korte tijd naar grote hoogten. Blue probeert op haar manier aan de weg te timmeren.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de podcast 'Only Stans' deelde ze een voor haar vervelende recente gebeurtenis. De dame, die geboren is in Nottingham, wilde een wedstrijd van Forest bezoeken, de club die dit seizoen zo boven verwachting presteert in de Premier League. Voorafgaand aan dit duel had ze met vunzige teksten al aangekondigd dat ze langs zou komen.

LEES OOK: Andy van der Meijde doet onthulling over drankgebruik

"Ik had op mijn social media gezet: 'Hey jongens, ik ben erbij en wil daarna graag met jullie filmen.'" Toen ze bij de City Ground aankwam, ging het feest echter niet door. "De beveiliging zei: 'Je bent permanent verbannen uit dit gebied'. Ze pakten mijn kaartjes af en escorteerden me naar buiten. Blijkbaar discrimineren ze sekswerkers niet, maar ik werd verbannen omdat ik sekswerker was. Ik wilde de spelers aanmoedigen en ze een leuke tijd bezorgen." Wat Blue precies in haar hoofd had met 'een leuke tijd bezorgen', is niet duidelijk.

Bonnie Blue claimed she was prevented from entering the City Ground and was then escorted off the premises by security. https://t.co/YyubiiO2VA pic.twitter.com/vBmZLyuG8d — 🅛🅞🅤🅝🅖🅔 (@the_loungeclub) April 29, 2025

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Viaplay pakt uit met kampioenswedstrijd Liverpool en heeft groot nieuws 🔗

👉 Slot is gecharmeerd en zet vol in op Nederlandstalige verdediger 🔗

👉 Arne Slot: 'Jullie geloven het niet, maar dit is het eerlijke antwoord' 🔗

👉 Van Dijk ziet geweldenaar bij Ajax: 'Écht iedereen voelt zich prettig dankzij hem' 🔗

👉 Serieuze kanttekening geplaatst bij kampioenschap Slot: 'Liverpool verdient beter' 🔗