Andy van der Meijde doet onthulling over drankgebruik

Andy van der Meijde is altijd dronken als hij in het vliegtuig stapt. Dat onthult de oud-voetballer in gesprek met Privé. Van der Meijde drinkt zich moed in vanwege zijn vliegangst, ontstaan in de periode dat hij voor Internazionale speelde.

Van der Meijde heeft heel wat afgereisd in zijn leven. Samen met zijn partner Melisa Schaufeli kocht hij twee villa’s op Curaçao. Schaufeli vertelt: “En een derde wordt er momenteel voor ons gebouwd. De twee die al klaar zijn gaan we verhuren, het andere huis is echt voor onszelf.”

Ook reist Van der Meijde regelmatig naar Italië om dochters Isabella (21) en Purple (19) op te zoeken. Liever pakt hij de auto, maar soms moet hij vliegen, ondanks zijn vliegangst. “Dan ben ik dronken en slik ik een paar slaappillen. Dat werkt.” Van der Meijde zou graag van zijn angst afkomen en is van plan een cursus te volgen.

Waar komt de vliegangst vandaan?

Van der Meijde maakte als speler van Internazionale, begin deze eeuw, een traumatische gebeurtenis mee in een vliegtuig: “Omdat Italië best groot is, reisden we vaak per vliegtuig. We hadden een wedstrijd ergens in het zuiden, het was slecht weer, de luchtmaskers vlogen door de ruimte.” De oud-Ajacied gaat verder: “Het toestel hing gedraaid in de lucht, met één vleugel naar beneden en één naar boven. Een collega hing gewoon boven mij! Dit was zo’n hel. Ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen had.”

