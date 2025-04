Jan Joost van Gangelen ontkent opvallend gerucht na terugtrekking bij ESPN

Jan Joost van Gangelen doet een stap terug bij ESPN, zo maakte de presentator zaterdagochtend bekend. Zijn beslissing heeft te maken met zijn (mentale) gezondheid: Van Gangelen schreef op Instagram dat hij steeds vaker ‘niet lekker in zijn vel’ zit. De beslissing heeft dan ook niets te maken met een mogelijke deelname aan een ander programma, verzekert Van Gangelen.

Deze week vertrekt naar verluidt een vlucht richting Maleisië met de kandidaten van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Het Instagram-account Reality FBI vroeg aan de eigen volgers: "Zijn er toevallig al BN'ers die hebben laten weten dat ze de komende tijd even offline gaan van de socials?"

Artikel gaat verder onder video

Een volger wierp toen de naam van Van Gangelen op, waarna Reality FBI een berichtje stuurde naar de vijftigjarige presentator. “We hebben het nagevraagd, maar hij zei van niet!”

'Expeditie Robinson staat op bucket list'

In een interview op Radio Veronica vertelde Van Gangelen in 2018 nog dat hij ooit wel wil deelnemen aan Expeditie Robinson. “Dat is wel een bucket list-ding. Ik ben er wel een paar keer voor gevraagd, maar ik kan gewoon eigenlijk niet drie weken weg. Dat kan gewoon niet”, zei de sportpresentator toen. Van Gangelen zag zijn werk bij het toenmalige FOX Sports, dat tegenwoordig ESPN heet, als het grootste obstakel voor een mogelijke deelname.

© Imago

Van Gangelen: 'Noem het een burn-out of overspannen zijn...'

Van Gangelen schreef zaterdag op Instagram het gevoel te hebben dat hij ‘figuurlijk over de kop is geslagen’. “Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid. Uiteraard heb ik er lang en goed over nagedacht en vervolgens in volle overtuiging besloten om even gas terug te nemen.”

De presentator lichtte toe: "Noem het een burn-out of overspannen zijn; ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen. Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen, en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed."

Het bericht van Van Gangelen werd zondagavond besproken bij Dit was het Weekend. Kenneth Perez deed toen een zorgwekkende uitspraak over zijn collega. “Ik denk dat ‘even niet lekker in z’n vel’ een understatement is”, zei hij.