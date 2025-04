Kenneth Perez doet schokkende onthulling over gezondheid Jan Joost van Gangelen

De vaste gezichten van ESPN wensen Jan Joost van Gangelen een voorspoedig herstel toe. Zaterdagochtend werd bekend dat Van Gangelen een stapje terug doet: hij is voorlopig niet op tv te zien. Kenneth Perez doet bij Dit was het Weekend een opvallende uitspraak over de gezondheid van Van Gangelen.

Bij het bepalen van de beste speler van het Eredivisie-weekend zegt presentator Milan van Dongen: “De echte man van het weekend was Jan Joost, onze collega. We wensen hem alle beterschap, heel veel rust en sterkte bij zijn herstel. Gisteren heeft hij op Instagram uitgelegd dat hij even niet lekker in zijn vel zit en dat hij rust gaat nemen om te herstellen.”

Perez antwoordt “Ik denk dat ‘even niet lekker in z’n vel’ een understatement is.” Hij krijgt verbaal bijval van Marciano Vink. Maar, zo legt Van Dongen uit: “Dat stond op z’n Instagram.” Perez wenst Van Gangelen veel sterkte toe. “We kunnen niet wachten tot hij sterker en gezonder terugkomt.”

Van Gangelen schreef op Instagram: “Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen. Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid. Uiteraard heb ik er lang en goed over nagedacht en vervolgens in volle overtuiging besloten om even gas terug te nemen."

De presentator lichtte toe: "Noem het een burn-out of overspannen zijn; ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen. Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen, en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed."

