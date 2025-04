Jan Joost van Gangelen legt ESPN-werkzaamheden neer: 'Heb er veel last van'

Jan Joost van Gangelen is voorlopig niet te zien bij ESPN, zo meldt de 50-jarige presentator in een openhartig bericht op Instagram. Van Gangelen legt uit dat hij de afgelopen tijd niet lekker in zijn vel zat en daarom heeft besloten zijn werkzaamheden voor de betaalzender neer te leggen.

"Ik doe dit niet zo vaak maar ik wil hier graag iets persoonlijks met jullie delen", schrijft Van Gangelen aan zijn volgers. "Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen. Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid. Uiteraard heb ik er lang en goed over nagedacht en vervolgens in volle overtuiging besloten om even gas terug te nemen", aldus Van Gangelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ESPN-sterren draaien zich vol verbazing om: collega op groot spandoek in De Kuip

"Noem het een burn-out of overspannen zijn; ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen. Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen, en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed", vervolgt de presentator, die zijn volgers bedankt voor hun 'begrip en steun'.

Van Gangelen begon zijn journalistieke loopbaan bij de NOS en vertrok in 2005 naar Talpa, waar hij voor de inmiddels al lang weer verdwenen zender Tien aan de slag ging. Na een periode bij RTL werkt hij sinds 2008 voor ESPN en haar voorlopers, Eredivisie Live en FOX Sports. Bij ESPN presenteert Van Gangelen onder meer De Eretribune, schuift hij geregeld aan bij Voetbalpraat en verzorgt hij live-uitzendingen vanuit de verschillende stadions.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Bij Heracles Almelo was niet iedereen blij met de keuze van de KNVB om een Nations League-wedstrijd van de Oranje Vrouwen in het Asito Stadion te spelen. 🔗

👉 Ronald Koeman heeft een 'ijzingwekkend signaal' afgegeven aan de Eredivisie. Dat is althans de visie van Hugo Borst. 🔗

👉 Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. 🔗

👉 Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden. 🔗

👉 Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals: vijf stuks, meer dan bijvoorbeeld PSV. 🔗