Frenkie de Jong en Mikky pakken hun spullen: luxe appartement staat te koop

en zijn vrouw Mikky Kiemeney hebben hun appartement in Amsterdam te koop gezet, zo weet de website Bekende Buren. De woning staat te koop voor 1.495.000 euro. Op foto’s van Funda is het appartement van De Jong en Kiemeney te zien.

Het appartement bevindt zich in een grote woontoren aan de Zuidas in Amsterdam. Vanaf het balkon hebben De Jong en Kiemeney, op hun dakterras van vijftien vierkante meter, vrij uitzicht over de stad. Het appartement heeft een woonoppervlakte van 129 vierkante meter, met drie slaapkamers en twee badkamers. Opvallend is onder meer de palmbomenprint bij het toilet.

Het is onduidelijk hoeveel De Jong zelf voor de woning betaalde. Hij kocht het appartement in ieder geval in 2018, toen hij nog bij Ajax speelde, en liet er destijds een hypotheek van 892.500 euro op vestigen. Hij zal niet vaak in het appartement zijn, want hij woont samen met Kiemeney en hun zoontje Miles in Barcelona.

Foto's woning Frenkie de Jong in Amsterdam

