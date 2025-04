Kieft neemt het op voor Van Persie: 'Dat is Farioli bij Ajax na een heel jaar nóg niet gelukt'

Wim Kieft neemt het in zijn column in De Telegraaf op voor Robin van Persie, nadat de trainer met Feyenoord de laatste weken maar moeizaam tot overwinningen komt. Kieft vindt de situatie in Rotterdam-Zuid niet vergelijkbaar met die bij aartsrivaal Ajax, waar trainer Francesco Farioli eveneens succesvol is met minder sprankelend voetbal.

Feyenoord won de voorbije weken met de nodige moeite de uitwedstrijden bij AZ (0-1) en Fortuna Sittard (0-2). Van het aanvallende voetbal dat Van Persie bij zijn aantreden predikte was in beide partijen weinig te zien, maar Kieft noemt de kritiek op het spel van de Rotterdammers 'lichtelijk overspannen'. "Je moet rekening houden met de omstandigheden. Van Persie werd vervroegd door Feyenoord aangetrokken in een poging nog de derde plek te veroveren. Nu Feyenoord die derde plek heeft, moet hij proberen zelfs nog tweede te worden", schetst Kieft de situatie.

"Het hoeft in de slotfase van het seizoen niet allemaal oogstrelend te zijn", stelt Kieft vervolgens. "Als hij derde wordt, heeft hij het goed gedaan. Wordt hij tweede, dan heeft hij het nog beter gedaan." Met nog vijf wedstrijden te spelen heeft Feyenoord de derde plaats - die rechtgeeft op een plek in de voorrondes van de Champions League - in handen, met een voorsprong van drie punten op nummer vier FC Utrecht en een achterstand van vijf punten op PSV, dat momenteel de tweede plek bezet houdt.

"In de voorbereiding op het volgende seizoen kan hij zich dan daadwerkelijk storten op de speelwijze van zijn ploeg", schrijft Kieft over Van Persie. "Het is niet helemaal te vergelijken met de situatie van Farioli bij Ajax. Die heeft het hele jaar aan de speelwijze kunnen werken en daar is het nóg niet gelukt", aldus de oud-speler van de Amsterdammers. Overigens vindt Kieft ook dat de Italiaan niet continu verwijten moet krijgen voor het voetbal dat hij zijn elftal laat spelen: "Iedereen wil dat Farioli maar aanvalt en mooi voetbalt, maar soms gaat het om de korte termijn. Ajax moest eerst terug naar de top van de Eredivisie. Je moet namelijk ook kijken waar Ajax vandaan komt."