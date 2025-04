Francesco Farioli krijgt ongelijk: 'Dood- en doodzonde wat hij daar heeft gedaan'

Francesco Farioli koos er op 13 maart voor om veel belangrijke Ajax-spelers rust te geven voor de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Volgens Mike Verweij heeft de trainer daar waarschijnlijk nu spijt van.

Het blijft een smetje op het verder prachtig seizoen (tot dusver) voor Ajax: de Europa League-uitschakeling in en tegen Frankfurt. De ploeg van Farioli had na een 1-2 nederlaag in Amsterdam, waarin Ajax mogelijk meer had verdiend, nog alles om voor te spelen in de return. De Italiaanse oefenmeester koos die donderdagavond plots voor weinig basisspelers en ging met 4-1 onderuit. Nu, één ronde verder, ligt Frankfurt alsnog uit de Europa League. Tottenham Hotspur, de nummer vijftien van de Premier League was donderdag met 0-1 te sterk in Duitsland en won daardoor over twee wedstrijden met 2-1.

Artikel gaat verder onder video

Verweij kijkt in de podcast Kick-Off nog eens terug op de wedstrijd van donderdagavond. "Spurs is aan een dramatisch seizoen bezig. Als je ziet dat zij daar wel kunnen winnen, hoe geflatteerd het ook was met één doelpoging... Ik blijf het dood- en doodzonde vinden dat Farioli daar de boel heeft weggegooid." De Italiaan bracht in de tweede helft in Frankfurt nog enkele sterkhouders, maar toen was het kwaad al geschied. Met de kennis van nu had Ajax mogelijk toch meer kans dan de Italiaan verwachtte.

LEES OOK: Ajax moet miljoenen ophoesten: 'Om hoeveel geld het gaat?'

Belangrijke spelers werden namelijk gespaard voor het Eredivisieduel van het daaropvolgende weekend, waarin AZ op bezoek kwam. Die wedstrijd eindigde echter in 1-1. Volgens Verweij had Farioli deze week anders moeten aanpakken. "Ajax wint daarna (30 maart, red.) ook bij PSV. Waarom zou je dan ook niet bij Frankfurt kunnen winnen?" De journalist van De Telegraaf weet al welke vraag hij binnenkort aan de trainer gaat stellen. "Dat is wel een mooie vraag voor het einde van het seizoen. Of hij er spijt van heeft als Ajax kampioen is geworden. Ik weet niet of hij het zal toegeven als het zo is, maar ik blijf het doodzonde vinden dat hij de Europa League weggooit."

