De Bruyne onaangenaam verrast door Manchester City: 'Dat was een beetje een shock'

is teleurgesteld dat Manchester City hem na tien seizoenen geen nieuw contract meer aanbiedt. De Belgische middenvelder is van mening dat hij ook volgend jaar nog van waarde had kunnen zijn voor het elftal van trainer Pep Guardiola, maar legt zich anderzijds wel neer bij de beslissing van de uittredend Engels kampioen.

Begin deze maand maakte De Bruyne zelf via sociale media bekend dat hij komende zomer de deur achter zich dichttrekt in het Etihad Stadium. Daarmee komt een einde aan een uiterst succesvolle samenwerking van tien jaar, waarin Manchester City onder meer zes landstitels binnensleepte en in 2023 eindelijk beslag wist te leggen op de Champions League.

"Het was een beetje een shock", zegt De Bruyne na afloop van de 2-0 zege op Everton. "Ik heb het hele jaar niet een aanbod van de club gekregen, ze hebben hun beslissing genomen. Natuurlijk heeft me dat een beetje verrast, maar ik zal het moeten accepteren. Als ik eerlijk ben denk ik dat ik nog steeds op dit niveau kan presteren, maar ik begrijp ook dat de club beslissingen moet nemen."

De Bruyne sluit niets uit: 'Naar het complete plaatje kijken'

Hoewel De Bruyne wordt gelinkt aan een overstap naar de Amerikaanse MLS of naar Saudi-Arabië, sluit de middenvelder zelf niet uit dat hij komende zomer bij een andere Europese topclub gaat tekenen. Zelfs een andere Engelse club is voor de Belg een optie: "Ik weet dat ik geen 25 meer ben, maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik mijn job kan doen. Ik sta overal voor open. Ik moet naar het complete plaatje kijken." Behalve sportieve redenen zal ook zijn gezin een belangrijke rol spelen bij zijn toekomstplannen, zegt De Bruyne. De Belg is sinds 2017 getrouwd met Michèle Lacroix, het stel heeft drie kinderen (Mason Milian, Rome en Suri).

