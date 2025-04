Kevin De Bruyne wordt plots in verband gebracht met Ajax

is niet bij Manchester City weg te denken, maar vertrekt na dit seizoen toch écht bij de regerend kampioen van Engeland. De middenvelder kondigde vorige week aan over een paar maanden een streep te zetten onder zijn avontuur in Manchester. De grote vraag is waar hij zijn loopbaan gaat vervolgen. In de podcast La Tribune van het Belgische RTBF wordt De Bruyne door voormalig voetballer Philippe Albert plots gelinkt aan Ajax. Albert denkt dat de spelmaker een ‘koning’ kan worden bij de club uit Amsterdam.

Manchester City telde in de zomer van 2015 76 miljoen euro neer voor de komst van De Bruyne, die bij VfL Wolfsburg was uitgegroeid tot een van de beste spelers in de Duitse Bundesliga. Zijn overstap naar Manchester City pakte geweldig uit. De Bruyne heeft liefst zes kampioenschappen gewonnen in Engeland. Bovendien won hij in 2023 de Champions League. De eindzege van het miljardenbal was voor Pep Guardiola en De Bruyne de kroon op hun werk bij Manchester City, waar beiden nog steeds actief zijn. Maar waar de Catalaanse trainer zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract, daar neemt De Bruyne over een paar maanden afscheid van de club waarvoor hij vooralsnog 414 wedstrijden speelde. Daarin was hij goed voor 106 doelpunten en 176 assists.

De toekomst van De Bruyne is nog ongewis. Vanuit Engeland kwam het gerucht door dat hij teamgenoot van Lionel Messi zou kunnen worden bij Inter Miami. Het is echter de vraag of De Bruyne er oren naar heeft om het Europese continent te verlaten, niet in de laatste plaats omdat er volgend jaar nog een Wereldkampioenschap op het programma staat. In de podcast La Tribune van RTBF wordt er hevig gespeculeerd over de volgende bestemming van De Bruyne. Nordin Jbari, die in het verleden voetbalde voor onder meer KAA Gent en Club Brugge, vindt een verhuizing naar de Verenigde Staten een goed idee. Die mening wordt gedeeld door Stephan Streker. “Ik denk dat hij dat wil, ja. Er is interesse uit de MLS. Saudi-Arabië? Ik zou liever hebben dat hij naar de MLS gaat”, zo zegt Streker.

Albert is de enige die De Bruyne het liefst in Europa ziet blijven voetballen. “Ik zou liever hebben dat hij in Europa blijft. De MLS speelt geen rol. Als hij in Saudi-Arabië gaat spelen, weet ik niet zeker of hij terugkomt voor het nationale team.” Maar waar moet De Bruyne dan tekenen, indien hij besluit om in Europa actief te blijven? “Of hij kiest voor een club met een sterke traditie en toegewijde supporters die hij zal inspireren. Een sterke competitie, maar met een iets zwakker team. AS Roma, bijvoorbeeld”, suggereert Streker, een Belgisch filmregisseur en scenarioschrijver. Albert zoekt het echter nog wat dichter bij huis. “Op zijn leeftijd, met zijn blessure die hem parten heeft gespeeld, ben ik ervan overtuigd dat hij bij een club als Ajax de koning kan worden”, zo klinkt het verrassend.

Albert speelde gedurende zijn actieve spelersloopbaan voor Sporting Charleroi, KV Mechelen, RSC Anderlecht, Newcastle United en Fulham. Hij droeg bovendien 41 keer het shirt van de Belgische nationale ploeg. Albert, die de bijnaam de houthakker van Bouillon kreeg, was op het WK van 1994 nog trefzeker tegen Nederland.

Belgen bij Ajax

Bij Ajax zijn er momenteel drie Belgen actief bij de hoofdmacht. Mika Godts beleeft dit seizoen zijn doorbraak in Ajax 1, terwijl ook Jorthy Mokio nadrukkelijk op de deur klopt. Sterker nog: laatstgenoemde maakte in februari al indruk in de wedstrijden tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League en maakte afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda zijn eerste competitietreffer voor de Amsterdammers. Rayane Bounida maakte dit kalenderjaar eveneens zijn debuut in het eerste elftal. Hij moet het echter nog vooral doen met optredens voor Jong Ajax. De kans dat Godts, Mokio en Bounida in Amsterdam gezelschap krijgen van De Bruyne, lijkt niet bijzonder groot. Ajax moet op de centen letten en heeft met Jordan Henderson al een grootverdiener in de selectie. De Amsterdammers worden nog wel altijd in verband gebracht met een terugkeer van Christian Eriksen.

