Onzekerheid bij Ajax leidt tot zorgen en 'zelfkwelling': 'Ik merk dat ik al een beetje afscheid neem'

In navolging van zijn collega Jop van Kempen houdt ook Menno Pot nadrukkelijk rekening met een vertrek van Francesco Farioli. De Italiaan staat weliswaar nog geen jaar onder contract bij Ajax en is hard op weg om de club tijdens zijn eerste seizoen meteen naar het kampioenschap te loodsen, maar de geluiden over een mogelijk vertrek na dit seizoen nemen toe. Pot, Ajaxsupporter en schrijver van onder meer de boeken Sporen van Ajax (2012) en Het nieuwe Ajax (2019), prijst Farioli om de prestatie die hij levert in Amsterdam.

Ajax verbaasde vriend en vijand door Farioli na het afgelopen seizoen aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan stond voor de zware taak om de Amsterdammers terug aan de top te krijgen, na twee opeenvolgende verloren seizoenen. Niemand had verwacht dat Farioli daar tijdens zijn eerste seizoen al in zou slagen, maar de recordkampioen is momenteel toch echt hard op weg om zich voor het eerst sinds 2022 te kronen tot de nummer één van Nederland. Met nog zes wedstrijden te gaan is de voorsprong op PSV liefst negen punten. “De middenvelders Taylor en Klaassen is de laatste tijd terechte lof toegezwaaid, maar wie wil beseffen welk mirakel zich bij Ajax aan het voltrekken is, moet juist naar de ándere linies kijken”, zo schrijft Pot op de website van Het Parool.

Artikel gaat verder onder video

Waar de Amsterdamse defensie in het afgelopen seizoen nog zo lek als een mandje was, daar staat de organisatie onder Farioli als een huis. De hoofdstedelingen incasseerden in de Eredivisie met afstand de minste tegentreffers. Bovendien krijgen ze ook een stuk minder kansen tegen dan in de voorbije jaargang. “Vorig seizoen kreeg Ajax 61 tegendoelpunten. Dit seizoen zijn het er na 28 speeldagen 21. Laat dat even bezinken en besef welke achterhoede dat realiseerde: doorgaans Rensch (of Gaaei), Sutalo, Baas en Hato, met Pasveer en Henderson als assistenten”, schrijft Pot. Devyne Rensch verruilde Ajax in januari voor AS Roma. Josip Sutalo en Jorrel Hato waren vorig seizoen ook al basisspelers, maar Jordan Henderson worstelde na zijn komst met zijn fitheid en Remko Pasveer kwam zelfs geen minuut in actie.

LEES OOK: ‘Ajax denkt als eerste aan hem bij een vertrek van Farioli’

Voorhoede levert weinig

Dit seizoen zijn zij allemaal van grote waarde voor Ajax. En dat geldt ook voor Youri Baas, die vorig seizoen nog op huurbasis uitkwam voor NEC. Volgens Pot is de prestatie die Ajax dit seizoen levert niet alleen verwonderlijk als je naar de verdediging kijkt, maar vooral vanwege de voorhoede. “De aanval dan. Op rechts: Traoré. Transfervrij gokje, broos gestel na twee jaar stilstand. Valt hij weg, dan kom je uit bij een rechtsbuiten die eigenlijk geen rechtsbuiten is (Berghuis). Midvoor: een spits die niet scoort (Brian Brobbey, red.). Back-up: een 32-jarige die soms wél een beslissende treffer maakt (Wout Weghorst, red.), maar door velen werd beoordeeld als ‘geen Ajax-voetballer’.” Op links voorzag menigeen nog de grootste problemen. “Bergwijn en Forbs weggedaan, geen vervanger gehaald. Enige linksbuiten: Godts, een talent, maar ook een tiener en niet bepaald een doelpuntenfabriek.”

Mika Godts liep zowel in november vorig jaar als januari dit jaar een blessure op, waardoor de roep om een extra linksbuiten alleen maar toenam. In de eerste seizoenshelft stelde Farioli spits Chuba Akpom nog weleens op als buitenspeler, maar hij koos begin dit kalenderjaar eieren voor zijn geld en vertrok op huurbasis naar Lille. Ajax slaagde er uiteindelijk in om Oliver Edvardsen als stand-in van Godts naar Amsterdam te halen. “Een voorhoede met zo weinig diepgang, die zo weinig doelpunten levert, zou elke trainer tot wanhoop drijven (tel voor de gein de doelpunten van Perisic, De Jong, Lang, Bakayoko en Pepi eens bij elkaar op), maar bij Ajax is de puzzel zó minutieus gelegd dat er net genoeg gescoord is om na 28 speeldagen warempel twee punten méér te hebben dan ‘Ajax 2019’, dat voorin Ziyech-Tadic-Neres kon opstellen, met Huntelaar en Dolberg als reserves”, zo drukt Pot zijn verwondering uit.

LEES OOK: Marco van Basten eerlijk over zijn kritiek op Farioli: 'Wat ik heb gezegd...'

Wat gaat Farioli doen?

“Ach, de man met het plan”, doelt de auteur op Farioli. De Italiaan heeft nog een doorlopend contract in Amsterdam, maar zijn toekomst is onderwerp van gesprek. Henk Spaan vindt het ‘zorgwekkend’ dat Farioli weinig tot niets loslaat over zijn toekomst en Ajax-watcher Van Kempen acht de kans ‘niet zo groot’ dat de keuzeheer volgend seizoen nog werkzaam is in Amsterdam. Pot begint het ergste ook al te vrezen. “Ik zal zijn naam niet eens noemen deze week, maar ik merk dat ik al een beetje afscheid van hem aan het nemen ben. Zelfkwelling. Ik zal proberen daarmee te stoppen, want zeker is nog niets”, zo besluit hij.

