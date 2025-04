Serieuze zorgen om situatie bij Ajax: Marijn Beuker wordt gevraagd in actie te komen

Francesco Farioli heeft weliswaar nog een doorlopend contract bij Ajax, maar de berichten over een voortijdig vertrek uit Amsterdam nemen toe. De Italiaan heeft in zijn overeenkomst een clausule staan die het voor andere clubs mogelijk maakt om hem voor slechts vijf miljoen euro op te halen. Farioli werd er afgelopen zondag nog naar gevraagd, maar wilde zich er niet over uitlaten. Dat de oefenmeester sowieso weinig over zijn toekomst loslaat, vindt Henk Spaan ‘zorgwekkend’.

Ajax verbaasde vriend en vijand door Farioli na het afgelopen seizoen aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan was voor het Nederlandse publiek een grote onbekende. Farioli had OGC Nice vorig seizoen naar een mooie eindklassering geloodst in de Franse Ligue 1, maar deed dat zeker niet met aanvallend en sprankelend voetbal. Dat kan evenmin gezegd worden over de optredens van Ajax, maar Farioli is desondanks hard op weg om de recordkampioen de eerste landstitel sinds 2022 te bezorgen. Dat zou de kroon zijn op het eerste seizoen van Farioli in Nederland, maar de grote vraag is of het daarbij blijft óf dat er nog een vervolg komt.

Het contract van Farioli loopt weliswaar door tot de zomer van 2027, maar de onzekerheid over zijn toekomst is de laatste tijd toegenomen. Zeker nadat Voetbal International vorige week naar buiten bracht dat de keuzeheer komende zomer voor slechts vijf miljoen euro op te halen is in Amsterdam. Farioli werd er zondag na afloop van het thuisduel met NAC (3-1 winst) naar gevraagd, maar kwam met een antwoord dat inmiddels wel bij hem past. “Wat we tussen het elftal en de supporters aan het bouwen zijn, groeit elke dag verder. We blijven ver weg van alle analyses en overwegingen. Mijn future ligt op De Toekomst, net als mijn heden, want daar beslissen we over de bestemmingen van ons leven. We zijn ons er goed van bewust wat we moeten doen. Er zijn nog zes wedstrijden te gaan en we kijken niet verder”, zo werd Farioli geciteerd door De Telegraaf.

‘Zorgwekkend’

Het was niet voor het eerst dat Farioli zich weigerde uit te laten over zijn toekomst. In plaats van uit te spreken dat hij na dit seizoen nog voor de groep staat bij Ajax, viel er volgens Farioli zelf ‘niets’ over zijn toekomst te zeggen. En dat baart Spaan toch wel zorgen. “Zorgwekkend is Farioli’s zwijgzaamheid over het verdere verloop van zijn carrière. Het kan zijn dat hij pressie uitoefent om de sterkte van de selectie te waarborgen, het kan ook zijn dat hij het na een jaar buffelen wel heeft gezien in Amsterdam”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Volgens Spaan moet Marijn Beuker, de directeur voetbalzaken, er alles aan doen om Farioli binnenboord te houden. “Hier rest één oplossing: Marijn, zing een liedje voor Francesco: ‘Io ho avuto solo te/e non ti perderò/non ti lascerò/per cercare nuove avventure’. Met andere woorden: hier blijven, please, Mister Farioli.”

Beuker over wel of niet aanblijven Farioli

Beuker kreeg onlangs in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN nog vragen over de toekomst van Farioli. “Ik denk dat daar een grote kans voor is”, zo reageerde hij op de vraag of Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax is. “Voor trainers en spelers geldt: als het een succesvol jaar is, en dat is het qua resultaat dit seizoen zeker, dan komt er aandacht van clubs. Dan wil je ze altijd liever behouden, maar door de plek van Nederlandse clubs in de piramide weet je dat het ook niet zou kunnen lukken.”

