Ajax dreigt belangrijke pion te moeten vervangen: 'De kans dat hij blijft, acht ik niet groot'

Jop van Kempen, Ajax-volger namens Het Parool, houdt er rekening mee dat Francesco Farioli na de zomer niet meer in Amsterdam voor de groep staat. Hoewel de Italiaan hard op weg is om Ajax tijdens zijn eerste seizoen in Nederland meteen kampioen te maken, is zijn toekomst mede door de manier van voetballen al tijden onderwerp van gesprek. Daar komt bij dat hij een clausule in zijn contract heeft staan die het voor andere clubs mogelijk maakt om hem voor ‘slechts’ vijf miljoen euro te strikken.

Ajax begon het seizoen 2023/24 verrassend met Maurice Steijn als hoofdtrainer, maar hij hield het niet lang vol. Waar Steijn Sparta nog naar een knappe finaleplaats in de play-offs om Europees voetbal loodste, hielden de resultaten in Amsterdam niet over. Ajax nam in oktober 2023 afscheid van Steijn, die in de persoon van John van ’t Schip werd vervangen door iemand die de club door en door kende. De start van het nieuwe huwelijk tussen Ajax en Van ’t Schip begon veelbelovend, maar onder zijn leiding beleefde de club ook een aantal inktzwarte dagen. Van ’t Schip bleef tot en met het einde van het seizoen aan als trainer.

De Amsterdammers stelden in de persoon van Farioli opnieuw een verrassende naam aan als nieuwe hoofdtrainer. Van Kempen weet het nog goed. “Het zal zo’n jaar geleden zijn dat Ajax contact opnam met Francesco Farioli. Terwijl het elftal onder leiding van John van ’t Schip voortploeterde, vloog een delegatie van Ajax naar Nice voor een gesprek met de trainer van de plaatselijke Olympique Gymnaste Club. Ook Graham Potter was destijds in beeld als de nieuwe hoofdtrainer, maar hij was duurder dan Farioli”, zo schrijft Van Kempen op de website van Het Parool. De verslaggever weet bovendien nog goed dat Farioli ‘met zijn minutieuze studie van de staat van Ajax én de mogelijke oplossingen een uitstekende indruk maakte’, zo klinkt het.

Farioli valt op in grote voetballanden

Farioli stond voor de zware taak om Ajax terug naar de top te krijgen. Dat is hem, tot verrassing van velen, gelukt. Met nog maar zes speelronden voor de boeg, gaat het Ajax van Farioli soeverein aan de leiding in de Eredivisie. De voorsprong op PSV, de regerend landskampioen en gedoodverfde titelfavoriet, is liefst negen punten. “Inmiddels heeft de 35-jarige Italiaan - hij wordt donderdag 36 - het zwalkende team omgesmeed tot bijna landskampioen. Hoewel de Eredivisie in grote voetballanden maar klein bier is, valt Farioli wel op. In De Gazzetta Dello Sport staat vandaag een groot stuk over Farioli’s werkzaamheden met als titel: ‘Italiaans’ Ajax een stap verwijderd van de titel. Ook in de Spaanse pers dook hij al op”, zo ziet Van Kempen.

Vertrekt Farioli al na één seizoen?

De clubwatcher verwacht dan ook niet dat Ajax na dit seizoen nog de werkgever is van Farioli. “De kans dat Farioli in Amsterdam blijft, acht ik niet zo groot. Gesteld dat hij een kok was, dan heeft hij in Amsterdam met de beschikbare ingrediënten een voortreffelijke maaltijd bereid. Maar hij wil ook eens aan de slag met z’n eigen ingrediënten. In een keuken met scherpere messen, een professioneler fornuis en een beter hygiëne. Bij andere clubs kan dat sneller en beter dan bij Ajax”, zo stelt Van Kempen, die bovendien wijst op de clausule in Farioli zijn contract. Daarvan maakte Voetbal International vorige week melding. “Farioli is voor pakweg vijf miljoen euro op te halen. Dat is een schijntje voor iemand die de kamertemperatuur in de Johan Cruijff ArenA in korte tijd van 12 naar 21 graden kreeg.”

Van Kempen looft Farioli tevens voor zijn ‘cruciale rol in het creëren van meerwaarde in de selectie’. Veel spelers die door Sven Mislintat in de zomer van 2023 naar Ajax zijn gehaald en na een rampzalig eerste seizoen al werden afgeschreven, zijn onder de vleugels van Farioli volledig opgebloeid. Denk aan Anton Gaaei en Josip Sutalo, maar ook Youri Baas, die na zijn verhuur aan NEC op weg leek naar de definitieve uitgang bij Ajax. Baas kreeg echter een nieuwe kans van Farioli en greep die met beide handen aan, terwijl ook Kenneth Taylor zich na een zwaar seizoen ijzersterk heeft ontwikkeld. “De hampelmannen van vorig seizoen zijn vooral door Farioli veel meer waard geworden”, zo schrijft Van Kempen dan ook.

