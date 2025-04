Miljoenenverlies dreigt voor Ajax: 'Mogelijk grootste in 125-jarig bestaan'

Ajax dreigt dit seizoen het grootste financiële verlies in het 125-jarige bestaan te gaan leiden, zo blijkt uit een analyse van Voetbal International. Tenzij er in de eerste weken van de zomerse transferperiode nog flink verkocht wordt, eindigen de Amsterdammers 'tientallen miljoenen in het rood'.

In februari presenteerde Ajax als beursgenoteerde onderneming de halfjaarcijfers. Daaruit blijkt dat de club in de eerste seizoenshelft bijna 97 miljoen euro heeft verdiend, oftewel vijftien miljoen euro méér dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Als oorzaken noemt VI-journalist Tom Knipping enerzijds de gestegen premies uit de Europa League. Daarnaast haalde Ajax ook meer op door onder meer de kaartverkoop en uit merchandising.

Daar staat tegenover dat ondanks bezuinigingen de kosten een 'recordniveau' hebben bereikt: Ajax gaf in de eerste helft van het seizoen iets meer dan 100 miljoen euro uit. Onder meer de salarispost groeide flink, zo'n tien procent. Het leidt tot een negatief operationeel resultaat van 3,8 miljoen euro. Om dit seizoen break-even te draaien, moet Ajax een transferresultaat zien te behalen tussen de 40 en 45 miljoen euro, omdat de club jaarlijks een grote som aan transfersommen uit het verleden afschrijft in de boeken. Tot op heden staat de transferwinst echter 'slechts' op 5,6 miljoen euro.

"Of een club winst of verlies maakt, wordt bepaald door het transferresultaat en het operationeel resultaat samen. In beide opzichten komt Ajax tekort en in het geval van de transfers fors", legt Knipping uit. Enkel een of meerdere grote uitgaande transfers vóór het sluiten van het boekjaar op 30 juni zouden de cijfers nog op kunnen poetsen. "Als dat niet gebeurt, eindigt Ajax tientallen miljoenen in het rood. Zo kan het dus dat Ajax komend najaar, na een kampioenshuldiging en rentree in de Champions League, misschien wel het grootste financiële verlies in zijn 125-jarige bestaan presenteert", schetst de journalist.

De gevolgen van dat miljoenenverlies zouden echter beperkt blijven, omdat het eigen vermogen van Ajax is gestegen tot 48 miljoen euro en de club ook nog een beleggingsportefeuille ter waarde van 23 miljoen euro achter de hand heeft. Ja, om te investeren in de selectie zal Ajax eerst flink moeten verkopen, maar Knipping stelt dat de club wel verstandig is omgesprongen met de ontstane financiële situatie. "Er ligt geen hypotheek op de toekomst doordat er tegen hoge rentes is geleend, Ajax heeft niet à la Barcelona toekomstige inkomstenbronnen zoals tv-inkomsten verpatst en de club heeft ook niet in de armen van een sjeik hoeven springen. Wat dat betreft is Ajax niet alleen op het veld veerkrachtig gebleken."

