'Nieuwe Frank de Boer' mislukt volledig bij Ajax: 'Het knaagt nog steeds, shit'

Hij kwam in de zomer van 2019 naar Ajax, dat naar verluidt vier miljoen euro betaalde aan sc Heerenveen. Een succes werd het dienstverband van in Amsterdam echter nooit. In gesprek met De Telegraaf blikt Pierie, ooit 'de nieuwe Frank de Boer' genoemd, terug op die tijd.

De komst van Pierie werd op 17 april 2019 bekendgemaakt, een dag nadat Ajax de halve finale van de Champions League bereikte via een 1-2 zege op Juventus. De destijds achttienjarige verdediger werd gezien als een versterking met het oog op de toekomst. Toen hij nog furore maakte in de jeugdopleiding van sc Heerenveen, werd hij door sommigen getypeerd als de nieuwe Frank de Boer. Pierie, inmiddels 24 jaar, speelde uiteindelijk 0 wedstrijden in Ajax 1 en staat sinds 2023 onder contract bij Excelsior.

'Daley Blind en Lisandro Martínez deden het goed'

Artikel gaat verder onder video

“Deze ’Frank de Boer’ heeft een paar tikkies gehad, maar het kan nog steeds”, stelt Pierie zes jaar na de transfer waar hij eigenlijk niet klaar voor was. “Als je achteraf naar de feiten kijkt, niet. Destijds was het lastig te zeggen. Soms vallen dingen anders dan je in je hoofd hebt. Daley Blind speelde heel goed centraal achterin. Lisandro Martinez kwam uit Argentinië, werd gehaald als vervanger van Nicolas Tagliafico op linksback, maar kwam ook snel centraal te spelen en deed het daar óók supergoed."

© Imago

Pierie kan als centrumverdediger en linksback uit de voeten, maar op beide posities was de concurrentie dus fors. Hij krijgt tijdens het interview te horen dat het geen schande is dat hij niet is geslaagd bij Ajax. “Toen voelde dat wel zo en ergens knaagt die situatie van toen misschien nog steeds. In de zin van: shit, het had ook anders kunnen lopen. Want op dat moment was het ook geen gekke stap”, geeft hij aan.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: kiest Francesco Farioli voor deze twee 'nieuwe' spelers tegen NAC?

Inmiddels voelt Pierie zich uitstekend op zijn plek bij Excelsior, dat strijdt om (directe) promotie naar de Eredivisie. “Ik ben weer die jonge onbevangen speler die graag de bal wil hebben, dat gaat er nooit uit. Een verdediger die liefhebber is van het spelletje. Met ontspannen schouders. Ik denk dat er nog heel mooie jaren aankomen, ik ben nog steeds pas 24. Maar eerst, zeg ik heel saai, MVV-uit. Voor plek twee.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗

👉 De wedstrijd PSV - Ajax heeft een voor Ajax vervelend staartje gekregen. 🔗

👉 Francesco Farioli heeft een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan bij Ajax. 🔗

👉 Als Ajax zich heeft verzekerd van Champions League-voetbal, zal de club groot nieuws naar buiten brengen. 🔗

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗