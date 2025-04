Vermoedelijke opstelling Ajax: kiest Francesco Farioli voor deze twee 'nieuwe' spelers tegen NAC?

Ajax hoopt de belangrijke 0-2 overwinning op PSV zondagmiddag een passend vervolg te geven in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Dat moet dan hoogstwaarschijnlijk gebeuren zonder én . Beiden hadden afgelopen zondag op bezoek in Eindhoven nog een basisplaats, maar Baas liep in de tweede helft een liesblessure op en Brobbey incasseerde zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Zij moeten het duel met NAC dus aan zich voorbij laten gaan. Wie wijst Francesco Farioli aan als vervangers? Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax.

De Amsterdammers deden afgelopen weekeinde geweldige zaken in de titelstrijd. Ze boekten in het hol van de leeuw een 0-2 overwinning op PSV en vergrootten hun voorsprong op de concurrent uit Eindhoven daarmee tot liefst negen punten. Het moet heel gek lopen wil Ajax niet voor het eerst sinds 2022 landskampioen worden, al wilde Farioli er ook na afloop van de zege bij PSV nog niets van weten. Bij de Italiaan ging de focus al snel op de thuiswedstrijd tegen NAC Breda, waarin hij het dus - naar alle waarschijnlijkheid - zal moeten doen zonder Baas en Brobbey.

Tegenover de absentie van Baas en Brobbey stond eerder deze week wel de rentree van Remko Pasveer, Youri Regeer en Wout Weghorst op het trainingsveld. Pasveer liep begin vorige maand een blessure op in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, maar ligt dus op schema om dit seizoen nog in actie te komen. Regeer raakte vrij snel na zijn rentree in het Ajax-shirt geblesseerd en niet veel later volgde Weghorst, maar ook zij lijken dus nog een rol van betekenis te kunnen gaan spelen in het restant van het seizoen. Een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda komt voor het drietal normaal gesproken nog te vroeg.

Gaaei keert terug in de basiself

Matheus zal normaliter het doel verdedigen tegen NAC. Achterin moet Farioli dus (minimaal) één wijziging doorvoeren vanwege de blessure van Baas. Daniele Rugani is zijn logische vervanger. De Italiaan viel in Eindhoven al in voor Baas. Farioli kan er ook nog voor kiezen om Jorrel Hato van de linksbackpositie naar het centrum te halen. Dan zou Owen Wijndal op de flank uit de voeten kunnen. Rugani is echter de meest voor de hand liggende optie. Hij zal dan een achterhoede vormen met Anton Gaaei - die terugkeert van een schorsing en de voorkeur krijgt boven Lucas Rosa - Josip Sutalo en Hato. Op het middenveld heeft Farioli op het eerste oog geen reden om te wijzigen. Davy Klaassen, Jordan Henderson en Kenneth Taylor domineerden in Eindhoven. Bovendien was Klaassen, zoals zo vaker, de maker van de belangrijke 1-0. Hij lijkt opnieuw de voorkeur te krijgen boven Kian Fitz-Jim.

Voorin heeft Farioli een streep moeten zetten door Brobbey. De spits heeft dit seizoen in de Eredivisie meer gele kaarten gepakt dan doelpunten gemaakt: vijf om vier. Daardoor is hij geschorst voor het duel met NAC. Weghorst lijkt zijn rentree in de wedstrijdselectie te gaan maken, maar zal dan mogelijk hoogstens als invaller zijn opwachting maken. Bertrand Traoré is de voornaamste kandidaat om Brobbey te vervangen. ‘Bertje’ was tegen PSV belangrijk als invaller: hij had slechts een paar minuten nodig om de 0-2 binnen te schieten. De aanval wordt tegen NAC normaal gesproken gecomplimenteerd door Steven Berghuis en Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Rugani, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Traoré, Godts.

De ontmoeting tussen Ajax en NAC begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.

