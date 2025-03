Ajax geeft daags na zege bij PSV duidelijk signaal af over speler die keihard is aangepakt

Aad de Mos was in de aanloop naar het duel tussen PSV en Ajax vrij zeker van zijn zaak. De ploeg van trainer Peter Bosz zou de concurrent uit Amsterdam omverblazen, mede door de schorsing van en de basisplaats voor . De voorspelling van De Mos kwam echter niet uit: Ajax was te sterk voor PSV, mede dankzij een uitblinkende Rosa. De huidige koploper van de Eredivisie steekt daags na de triomf in Eindhoven de loftrompet over de Braziliaanse aanwinst.

Ajax telde begin februari een paar miljoen euro neer voor de komst van Rosa, die in de Johan Cruijff ArenA werd gepresenteerd als de vervanger van Devyne Rensch. Laatstgenoemde had Ajax niet lang daarvoor ingeruild voor AS Roma, waardoor Francesco Farioli een extra rechtsback nodig had. Gaaei had weliswaar een goede eerste seizoenshelft achter de rug, maar gezien het feit dat Ajax op dat moment nog op twee fronten actief was, kon de komst van een vervanger van Rensch geen kwaad. Ajax kwam in de zoektocht uit bij Rosa, die de overstap maakte van Real Valladolid.

De Braziliaan debuteerde in de uitwedstrijd tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League en had ook in de return tegen de Belgen een basisplaats. Rosa verscheen vervolgens ook in het uitduel met Eintracht Frankfurt aan de aftrap, maar wist tijdens zijn eerste optredens geen overtuigende indruk achter te laten. Nadat Gaaei een rode kaart had gekregen tegen AZ en Rosa zich daardoor kon gaan opmaken voor een basisplaats in de kraker tegen PSV, was De Mos zeer zeker van zijn zaak. “Als ik coach van Ajax was, had ik geen fijne dag. Ajax is in fases weggespeeld door AZ, dat speelde met een sterk middenveld. De doodsteek voor Ajax is het uitvallen van Gaaei, want nu moet Rosa waarschijnlijk spelen. Ik ben ervan overtuigd, Noa Lang speelt Rosa helemaal kleurenblind. Dat is een miskoop eersteklas”, zo zei De Mos op de website van het Eindhovens Dagblad.

De Mos deed er zondag, een paar uur voor de aftrap in Eindhoven, nog een paar schepjes bovenop. Op de vraag wat hij verwachtte van het optreden van de Braziliaan, antwoordde hij ‘niks’. “Het is een miskoop, denk ik. Dat wordt misschien het breekpunt tegen PSV”, zo klonk het in Goedemorgen Eredivisie. Maar niets bleek minder waar. Rosa had inderdaad een basisplaats en leek tegenover Lang een lastige middag tegemoet te gaan, maar hield zich uitstekend staande op de rechtsbackpositie en had ook in aanvallend opzicht zijn waarde. “Met gebalde vuisten en een luide schreeuw richtte Rosa zich na het duel tegen PSV tot de camera. ‘Let’s go!’, brulde de Ajacied vol trots. En terecht. De rechtsback speelde een uitstekende wedstrijd in Eindhoven”, zo schrijft Ajax maandag op de clubsite.

Ajax-fans ontvangen pushmelding over Rosa

Ajax-supporters die de app van hun favoriete club op hun telefoon hebben, ontvingen maandagmiddag een pushmelding. ‘Onverzettelijke Rosa, de cijfers van het ijzersterke optreden van de Ajacied tegen PSV”, zo klonk het. De Amsterdammers hebben op hun website het sterke optreden van Rosa samengevat in statistieken. “Ajax boekte zondagmiddag een overtuigende 0-2 overwinning op PSV. Het solide spel van de Braziliaan Rosa was een toonbeeld van de onverzettelijkheid van de Ajacieden. Hoe belangrijk de vleugelverdediger was in het spel van Ajax, blijkt uit zijn aantal balcontacten. Met zestig stuks had hij, samen met zijn landgenoot Matheus, het vaakst de bal.” Uit zijn touchmap valt op te maken dat Rosa vrijwel overal op het veld te vinden was (zie afbeelding hieronder). “Die balcontacten vonden niet alleen plaats rond het eigen strafschopgebied. Dit blijkt bovendien uit het aantal gecreëerde kansen. Samen met Mika Godts en Steven Berghuis - allebei aanvallers in Eindhoven - creëerde Rosa de meeste kansen voor Ajax: twee”, zo klinkt het.

© Ajax

En uit een van die kansen viel een doelpunt, de openingstreffer van Davy Klaassen na ruim een half uur voetballen. Een mislukte vrije trap van Jordan Henderson belandde via de muur op het voorhoofd van Rosa, die de bal listig richting Klaassen kopte. “En dat bij het basisdebuut van de Braziliaanse winteraanwinst in de Eredivisie. Ook verdedigend stond Rosa zijn mannetje. Geen enkele speler noteerde tijdens PSV - Ajax zoveel tackles als de back (vier). Daarnaast stond hij met acht gewonnen duels ook bovenaan de lijst van Ajacieden op het veld.” Ajax is vervolgens ook lovend over een andere verdediger. “En als we het over verdedigende acties hebben, verdient ook Josip Sutalo een compliment. Met zes balveroveringen was hij de Ajacied die het vaakst de bal wist af te pakken van een PSV’er. Maar wie volgt daar direct achter? Juist, Rosa. Met vier balveroveringen benadrukte hij opnieuw zijn onverzettelijkheid.”

