Lucas Rosa wordt in één woord gortdroog afgemaakt bij Goedemorgen Eredivisie

Aad de Mos heeft geen hoge pet op van . Zondagmiddag wordt Rosa aan de aftrap verwacht bij PSV - Ajax, omdat concurrent Anton Gaaei geschorst is. De Mos zegt dat de Ajax-rechtsback zowel opbouwend als verdedigend niet overtuigt.

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt De Mos de vraag wat hij zondagmiddag verwacht van Rosa. “Niks”, antwoordt hij droog, waarna zijn tafelgenoten moeten lachen. De oud-trainer licht toe: “Het is een miskoop, denk ik. Dat wordt misschien het breekpunt tegen PSV.”

Artikel gaat verder onder video

“Binnendoor is hij kwetsbaar, aan de bal is hij kwetsbaar. Als Noa Lang binnendoor gaat, ligt daar de sleutel”, analyseert De Mos, die een kleine slag om de arm houdt. “Of Rosa moet zo opgepompt zijn met beelden dat hij de wedstrijd van zijn leven speelt, dat kan ook een keer gebeuren, maar ik geloof niet in hem. Aan de bal niet en verdedigend zeer zeker niet. Tegen AZ gaf hij een corner weg, waar de 1-2 uit kwam.”

Het is niet de eerste keer dat De Mos zich kritisch uitlaat over Rosa. Eerder deze maand noemde hij de Braziliaan een 'miskoop eerste klas'. Ajax nam Rosa in februari over van Real Valladolid, voor een geschat bedrag van twee miljoen euro.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Opvallend: Ajax gaat in de jeugdopleiding op slechte velden trainen en met partijdige scheidsrechters werken. 🔗

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, raakte onlangs in conflict met de UEFA. Dat had alles te maken met een wedstrijd van Ajax. 🔗

👉 "Het verhaal gaat dat Marc Overmars z’n eigen spel in Van Axel Dongen terugzag. Maar komt het er ooit nog uit?" 🔗

👉 Mika Godts wees concurrent van Ajax driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗