De Mos voorspelt 'doodsteek' voor Ajax tegen PSV: 'Een miskoop eersteklas'

Aad de Mos heeft geen hoge pet op van winteraankoop . De Spaanse vleugelverdediger maakte in januari de overstap van Real Valladolid naar Ajax, maar heeft de analist niet weten te overtuigen. De Mos spreekt dan ook van een 'miskoop eersteklas'. Door de rode kaart die Anton Gaaei kreeg tegen AZ, lijkt Rosa zich voor de topper tegen PSV op te kunnen maken voor een basisplaats.

Ajax en AZ deelden zondagmiddag de punten na een verhitte tweede helft, waarbij zowel Ajax-verdediger Gaaei als AZ-verdediger Alexandre Penetra de rode kaart kregen van scheidsrechter Dennis Higler. Doordat PSV zaterdagavond eenvoudig won op bezoek bij RKC Waalwijk (0-3), bedraagt het gaat tussen de koploper uit Amsterdam en de Eindhovenaren nog maar zes punten. De topper in Eindhoven kan dan nog wel eens een cruciale rol spelen.

De Mos, die zondag op de tribune zat bij Ajax - AZ, stelt in ieder geval dat Francesco Farioli zich zorgen moet gaan maken. "Als ik coach van Ajax was, had ik geen fijne dag. Ajax is in fases weggespeeld door AZ, dat speelde met een sterk middenveld. De doodsteek voor Ajax is het uitvallen van Anton Gaaei (rode kaart, red.), want nu moet Lucas Rosa waarschijnlijk spelen", aldus de voormalig oefenmeester in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "Ik ben ervan overtuigd: Noa Lang speelt Rosa helemaal kleurenblind. Dat is een miskoop eersteklas."

PSV gaat titelstrijd weer spannend maken

De Mos weet dan ook zeker dat PSV over twee afrekent met Ajax in Eindhoven. "PSV gaat voor de laatste kans, het is alles of niks. Bloedstollend. PSV gaat die wedstrijd winnen", stelt hij. Elfrink geeft aan dat het gat dan nog altijd drie punten in het voordeel van Ajax is, waardoor ze zich nog ergens een gelijkspel kunnen veroorloven.

De Mos weerlegt en streept beide elftallen vervolgens offensief tegen elkaar af. "Ajax scoort moeilijk. Godts en Traoré zijn niet in vorm, Brobbey scoort moeilijk. PSV heeft scorend vermogen met Perisic, De Jong en Lang. Als het normaal staat is PSV daar overheersend. Dus ja, ik zie PSV terugkomen in de race."

Ajax heeft 'link programma'

Waarom PSV terugkomt in de titelrace? "Ajax krijgt ook een link programma. Ze praten erover dat PSV naar FC Twente en Feyenoord moet, maar Ajax krijgt ook linke wedstrijden", doelt De Mos onder meer op FC Groningen-uit en FC Twente-thuis. "Als PSV de drie punten pakt, dan is het in Amsterdam bibberen."

"Het is een alles of niks wedstrijd", gaat De Mos verder. "Een gelijkspel heb je niks aan, een verlies heb je helemaal niks aan. Dan is het klaar. Dus ze moeten er vanaf minuut op. Ik weet uit eigen ervaring: Ajax in het Philips Stadion, dat is moeilijk voor Ajax", besluit hij.

