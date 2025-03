Oud-topscheids Van der Ende velt kiezelhard oordeel over Higler: 'Dat is de laatste jaren wel gebleken'

Mario van der Ende is zeer kritisch op scheidsrechter Dennis Higler. Volgens de voormalig toparbiter liet de leidsman de wedstrijd tussen Ajax en AZ (2-2) volledig escaleren. Van der Ende stelt dat Higler zijn geloofwaardigheid heel snel kwijtraakte.

Higler maakte tijdens de topper tussen Ajax en AZ in de Johan Cruijff ArenA meerdere grote fouten maakte. Zo zag hij voordeel van de Amsterdammers over het hoofd door meteen te fluiten voor een overtreding en gaf hij AZ-verdediger Alexandre Penetra een tweede gele kaart voor een tackle op de bal. Uiteindelijk liet Higler het duel tussen de beide Noord-Hollandse clubs volledig ontsporen.

Na afloop van de wedstrijd was er dan ook veel kritiek op de leidsman. AZ-aanvoerder Clasie was bijvoorbeeld niet te spreken over de tweede gele kaart van Penetra. "Dat voor dit soort dingen een tweede gele kaart wordt gegeven, hij kan er ook gewoon mee wachten. Maar dat doet hij niet. Hij geeft daarna ook zijn fout toe, maar daar koop je niks voor", aldus de captain. Bij ESPN was men ook uiterst kritisch op de 39-jarige arbiter, terwijl ook oud-voetballer Willem van Hanegem uithaalde naar de arbitrage.

Higler had niet aangesteld moeten worden bij Ajax - AZ

"Het is gewoon bekend dat hij geen topscheids is, dat is de laatste jaren wel gebleken", erkent voormalig topscheidsrechter Van der Ende in gesprek met Sportnieuws.nl. "Het is hem alleen niet kwalijk te nemen dat hij dit duel moet leiden. Hij zegt natuurlijk niet tegen de KNVB: nee, Ajax - AZ is te moeilijk voor mij. De mensen die hem hebben aangesteld, moeten zich achter hun oren krabben."

"Het was gewoon onvoldoende en héél inconsequent", gaat Van der Ende verder. "Taylor kreeg na 22 minuten een terechte gele kaart, maar dan moet je dat natuurlijk ook zo beoordelen bij een zelfde soort overtreding van de tegenpartij. Dat werd nagelaten. Dan raak je heel snel al je geloofwaardigheid kwijt. Hij had gewoon een aantal heel vreemde beslissingen die het wedstrijdverloop een ander beeld hebben gegeven."

Van der Ende haalt vervolgens de vermeende overtreding van Penetra op Ajax-spits Brian Brobbey aan zet zijn overduidelijke vraagtekens bij deze beslissing. "Dat heeft Higler totaal verkeerd geïnterpreteerd, waargenomen en besloten. Alles was fout bij deze beslissing", vervolgt hij kritisch op de in Hilversum geboren leidsman.

Van der Ende kritisch op gebruik van de VAR

Het gebruik van de VAR kan ook op de nodige kritiek van Van der Ende rekenen. In zijn ogen zou deze in de toekomst ook anders gebruikt moeten worden. "Hij zegt: sorry ik kan het niet meer terugdraaien, maar de VAR had hier überhaupt nooit iets mogen doen. Het gaat hier niet om een directe rode kaart, dus zij moeten hier afblijven en dat is dus heel vreemd. Daar moeten ze bij de KNVB eens naar kijken. Dit is een verkeerde beslissing, dus dan ben je dusdanig betrokken bij het spelverloop. Dat kan gewoon écht niet. De VAR móét hier kunnen ingrijpen", besluit Van der Ende.

