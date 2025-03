Higler aangepakt bij ESPN: 'Als je hem op zo'n wedstrijd zet, dan weet je dat dit gebeurt'

Kenneth Perez is niet verrast dat scheidsrechter Dennis Higler de wedstrijd tussen Ajax en AZ zondag liet ontsporen. Higler maakte meerdere omstreden beslissingen, waarvan de tweede gele kaart voor Alexandre Penetra het meest in het oog sprong. Dit was het Weekend op ESPN zegt de Deense analist dat de arbiter daar 'een handje van heeft'.

Higler ligt dit seizoen veelvuldig onder vuur. Zo kreeg FC Groningen-keeper Etienne Vaessen recent nog een voorwaardelijke schorsing aan zijn broek nadat hij de arbiter 'een walgelijke vent' had genoemd na afloop van het 1-1 gelijkspel tussen zijn club en FC Twente. Ook in de Johan Cruijff ArenA maakte Higler zondag geen beste beurt. Vooral de tweede gele kaart voor Alexandre Penetra deed veel stof opwaaien; dat de scheidsrechter op het veld nog toegaf dat hij daarmee fout had gezeten maakte de woede bij AZ er alleen maar erger op.

"Dat was een bepalend moment", zegt Perez over het wegsturen van de Portugees. "Nu wordt er gezegd dat 2-2 een terechte uitslag was, maar je kan het natuurlijk niet los zien van de scheidsrechterlijke dwalingen. Want het was er niet één, het waren er meerdere in deze wedstrijd. Maar goed: als je Higler op zo'n wedstrijd zet, dan weet je dat dit gebeurt. Hij heeft er wel een handje van om wedstrijden totaal te laten ontsporen, is niet zo'n hele goede scheidsrechter."

Wat Perez vooral zo dwarszit aan de tweede prent van Penetra is het feit dat Higler direct naar zijn borstzak greep en niet de reactie van zijn video-assistent afwachtte. "Hij heeft net rood gegeven aan Ajax (voor Anton Gaaei, red.), dan ben je snel om dan AZ te bestraffen. Alleen: je hoeft het niet binnen een milliseconde te doen. Je mag heel even wachten, zoals hij eerder in de wedstrijd ook deed bij een 'gewone' overtreding. Hij wil té snel, dan kun je het dus niet meer terugdraaien", aldus Perez.

Higler wil niet voor de camera verschijnen: 'Geen olie op het vuur gooien'

Presentator Jan-Joost van Gangelen vertelt even later dat Higler na afloop van de wedstrijd niet voor de camera's wilde verschijnen. ESPN-verslaggever Cristian Willaert hield in de scheidsrechterskleedkamer wel een kort voorgesprek met de leidsman, zo onthult de presentator. "Hij baalt als een stekker. We hadden gevraagd of we hem voor de camera konden spreken. Toen wilde hij eerst een gesprek met Cristian in de kleedkamer, daar zei hij: Ik heb een fout gemaakt, ik had die tweede gele kaart niet moeten geven. Het lijkt me beter om niet voor de camera te komen, omdat ik daarmee olie op het vuur gooi", aldus Van Gangelen.

