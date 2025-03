Mossou ziet 'puberaal gedrag' in topper tussen Ajax en AZ: 'Dat doe je niet als volwassen voetballers'

Sjoerd Mossou is niet te spreken over het kinderachtige gedrag van AZ in de topper tegen Ajax. Verdediger wilde na de rode kaart (twee keer geel) voor Alexandre Penetra zijn ploeg van het veld halen, iets wat in de ogen van de journalist 'een zelden vertoond pandemomium is'.

Scheidsrechter Dennis Higler is na de topper tussen de twee Noord-Hollandse clubs de gebeten hond en moet het bij velen dan ook flink ontgelden. Direct na afloop van de wedstrijd verscheen Jordy Clasie witheet voor de camera van ESPN om zijn beklag te doen over de arbiter, terwijl ook oud-topscheidsrechter Mario van der Ende geen goed woord over had voor het optreden van Higler.

Na een tamme eerste helft kwam de wedstrijd na rust op gang, al ontspoorde die onder leiding van Higler volledig. Na een directe rode kaart voor Anton Gaaei volgde er kort daarna een onterechte tweede gele kaart, en dus rood, voor Penetra, die eigenlijk gewoon de bal speelde. Goes wilde daarop de ploeg van trainer Maarten Martens van het veld halen.

"Wouter Goes leek zondagavond wel een boos jeugdspelertje", aldus Mossou in de Nagalm van het Algemeen Dagblad. "Bij 14- of 15-jarigen zie je het ook weleens op zaterdagmiddagen: de puberwoede zit hoog. Het testosteron spuit uit allerlei onvermoede gaten, het onrecht voelt zo overweldigend, dat boos weglopen eventjes de enige overgebleven oplossing lijkt."

Na afloop stelde Goes zelf dat hij de jongens 'even bij elkaar wilde roepen', maar daar gelooft Mossou weinig van. "De AZ-verdediger wilde écht van het veld stappen na de tweede gele kaart voor Penetra. Het leidde tot een zelden vertoond pandemonium, al viel bij de woede van AZ best iets voor te stellen natuurlijk", erkent Mossou. "Penetra speelde duidelijk de bal. Dennis Higler had ook even kunnen wachten met het trekken van de tweede gele kaart, de VAR of de vierde official hadden hem subtiel tot rede kunnen manen, maar de scheidsrechter wist niet hoe snel hij de AZ-speler weg moest sturen."

Mossou vol onbegrip over actie van Goes

Mossou haalt vervolgens aan dat bij Clasie het stoom uit de oren kwam na afloop. "De woede van Clasie staat niet geheel op zichzelf natuurlijk: bij zeventien clubs in de eredivisie heerst al een tijdje de stellige overtuiging dat koploper Ajax dit seizoen voortdurend gematst wordt door de arbitrage. Deze cruciale fout kon er ook nog wel bij, nota bene vlak na de rode kaart van Ajax-rechtsback Anton Gaaei."

De actie van Goes die daarop volgde kan dan ook op weinig goedkeuring rekening van Mossou. "Van het veld lopen om een blunder van de scheidsrechter? Dat doe je niet als volwassen voetballers, al is het maar omdat we dan haast geen wedstrijd meer kunnen uitspelen tegenwoordig", besluit hij kritisch.

