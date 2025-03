Van der Vaart geniet tijdens PSV - Ajax: 'Geen wegwerpgebaren, hij speelde fantastisch!'

Ajax zette zondag een reuzenstap naar het landskampioenschap, door in Eindhoven met 0-2 van PSV te winnen. Heel Ajax speelde minimaal verdienstelijk, maar Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart pikken twee spelers uit die wat extra complimenten verdienen: en .

Afellay legt bij Studio Voetbal uit hoe het middenveld van Ajax zondag zeeën aan ruimte kreeg van PSV. "Ze (PSV, red.) hielden altijd een 'plus-een' op Brobbey, dus twee tegen een. Daardoor werd er steeds een middenvelder van Ajax vrijgespeeld. Of het nou Henderson was, of Taylor, die overigens een geweldige wedstrijd speelde. Hij ging er non-stop overheen en liep Veerman helemaal aan gort. PSV kreeg daar geen enkel moment grip op."

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart trekt het wat breder en zag PSV simpelweg falen in het eigen Philips Stadion. "Het was niet dat Ajax enorm druk zette, maar als je als PSV zo slecht aan de bal bent, speel je als Ajax een heerlijke wedstrijd. En Taylor heeft Veerman, zoals Ibi net zegt, helemaal zoek gespeeld. PSV was gewoon niet in vorm en dus speelde Ajax vanaf het begin een gewonnen wedstrijd." Volgens de analist was PSV slecht, maar mag er ook meer aandacht zijn voor de prestatie van de Amsterdammers. "Ik vond Ajax misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen spelen. Aan de bal waren ze rustig, van achteruit al, met een geweldige Hato."

LEES OOK: Ajax-directeur Marijn Beuker: ‘Hij knijpt en bijt, misschien wat overdreven’

Verder wil Van der Vaart een veelal bekritiseerde Ajacied nog wat extra roemen. "Op Brobbey is heel veel commentaar en ik zeg niet dat hij de beste wedstrijd van zijn leven heeft gespeeld, maar ik vond hem een genot om te zien. Zo sterk in de duels." Door Brobbey kon de ploeg van Francesco Farioli aan het voetballen. "Het was geweldig voor Ajax om er een speler bij te hebben die de verdedigers pijn doet, in plaats van andersom. Hij is zo positief, maakt ook geen wegwerpgebaren. Hij speelde echt een fantastische wedstrijd." Overigens zag Van der Vaart dit weekend een speler in de Eredivisie, die de concurrentiestrijd met Brobbey bij Ajax volgend seizoen aan zou moeten gaan.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Een miskoop van Sven Mislintat, die 2,5 miljoen euro verdient, staat na een verhuurperiode voor een terugkeer bij Ajax. 🔗

👉 Directeur voetbal Marijn Beuker heeft nieuws over een 'cruciale' samenwerking, die wordt verlengd tot 2030. 🔗

👉 Louis van Gaal is enorm trots op Ajax en vertelt waarom. "Ik vind het nogal wat." 🔗

👉 Keert Siem de Jong terug bij Ajax? "Dat is iets wat ik ambieer en graag wil onderzoeken", vertelt hij. 🔗

👉 Is Francesco Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax? Dit zegt de club erover. 🔗