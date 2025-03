Miskoop van Mislintat, met salaris van 2,5 miljoen euro, onthult terugkeer bij Ajax

keert komende zomer waarschijnlijk terug bij Ajax. De vleugelverdediger wordt dit seizoen door de Amsterdamse club verhuurd aan Torino. Il Toro heeft weliswaar een koopoptie bedongen, maar de kans dat die gelicht wordt, lijkt klein.

In gesprek met Sportske Novosti gaat Sosa in op zijn situatie. "Torino heeft een koopoptie. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ga waarschijnlijk terug naar Ajax. Dus ik blijf daar of zoek een andere optie. Alles is open." Bij Ajax ligt de Kroaat nog tot de zomer van 2028 vast, maar hij lijkt niet in de plannen van de club voor te komen.

Sosa benadrukt dat hij het niet erg zou vinden om in Turijn te blijven. "Maar als ik moeite ga hebben met spelen, zoals de afgelopen maand, dan ga ik liever op zoek naar iets anders. "Maar als ik ga spelen, dan is Torino zeker een van mijn opties", sluit hij af.

De linksback wist zich in december in de basis te spelen bij de Serie A-club. Nadat hij tegen AC Milan (2-1 winst) afwezig was door griep, belandde Sosa echter weer op de bank. In totaal speelde hij twintig duels voor de Italiaanse middenmoter, waarin hij niet direct bij wist te dragen aan een doelpunt.

Hato onbetwiste eerste keus bij Ajax

De kans dat de 26-voudig international speeltijd krijgt wanneer hij terugkeert bij Ajax, lijkt zeer klein. Op dit moment is Jorrel Hato de onbetwiste eerste keus op de linksbackpositie. Mocht hij vertrekken, dan kunnen ook Youri Baas, Dies Janse, Lucas Rosa, Jorthy Mokio en Owen Wijndal op die positie uit de voeten. Laatstgenoemde lijkt overigens ook op weg naar de uitgang.

Salaris van Borna Sosa

Voormalig technisch directeur Sven Mislintat betaalde afgelopen zomer acht miljoen euro om Sosa over te nemen van VfB Stuttgart. De huidige optie tot koop die Torino heeft is volgens eerdere informatie van De Telegraaf exact hetzelfde bedrag, al sprak Fabrizio Romano van zeven miljoen euro toen de overstap bekend werd. Torino betaalt ook het volledige salaris van Sosa van 2,5 miljoen euro.

