Jan Joost van Gangelen verbaasd over verwachting wedkantoren voor PSV-Ajax

Jan Joost van Gangelen verbaast zich over de quoteringen bij de wedkantoren voor de Eredivisiekraker tussen PSV en Ajax. Afgaande op de bookmakers zijn de Eindhovenaren zondag zwaar favoriet in het Philips Stadion. "Bizar", zegt de presentator.

In De Eretribune op ESPN brengt Van Gangelen de odds ter sprake. "PSV is zwaar favoriet bij de bookies. Morgen krijg je 1.71 bij PSV en 5.20 bij Ajax. Dat is natuurlijk best wel bizar, en die bookies worden niet voor niets heel rijk", zegt de presentator, die vervolgens aan analist Bram van Polen vraagt of ook hij de ploeg van Peter Bosz de meeste kansen op de overwinning toedicht.

"Nee, ik vind PSV niet torenhoog favoriet", zegt het PEC Zwolle-icoon. Wel denkt Van Polen dat het elftal van Bosz een flinke boost krijgt met de terugkeer van een speler die de voorbije periode flink gemist werd: "Het feit dat waarschijnlijk Malik Tillman en Sergiño Dest weer gaan spelen, dat heeft wel enorme impact op het elftal. Maar torenhoog favoriet? Nee, zeker niet. Want daarvoor is Ajax te stabiel, krijgen ze te weinig goals tegen en winnen ze wedstrijden - ook al spelen ze niet goed - te makkelijk", aldus Van Polen.

Dest maakte eerder deze maand tegen sc Heerenveen (2-1 winst) eindelijk zijn rentree nadat een gescheurde kruisband hem ruim tien maanden langs de kant hield, tegen RKC Waalwijk (0-3 winst) had de back twee weken geleden voor het eerst weer een basisplaats. Zijn landgenoot Tillman liep in januari een beenblessure op in het bekerduel met Excelsior (5-4 winst na verlenging). Waar even gevreesd werd dat zijn seizoen er (grotendeels) op zou zitten, herstelde de veelzijdige middenvelder wonderbaarlijk snel; Bosz bevestigde vrijdag dat Tillman zondag in de basis zou kunnen starten.

