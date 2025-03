Vermoedelijke opstelling PSV tegen Ajax: Bosz 'waagt gokje' én zet grote naam op de bank

PSV zou zondag zomaar eens met als basisspeler aan de mogelijk cruciale Eredivisietopper tegen Ajax kunnen beginnen, zo stelt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Amerikaan stond bij de vorige confrontatie tussen de twee topclubs met een grote fout nog aan de basis van de 3-2 zege die Ajax wist te boeken, maar is nét op tijd hersteld van de blessure die hem de afgelopen maanden langs de kant hield. Het is volgens Elfrink 'niet ondenkbaar' dat PSV-trainer Peter Bosz zondag 'een gokje waagt' met Tillman. Daar staat tegenover dat weleens vanaf de bank zou kunnen gaan starten.

Het wordt zondag, om maar even een enorm cliché van stal te halen, erop of eronder voor PSV. Weet de regerend landskampioen de koploper uit Amsterdam te verslaan, dan slinkt de voorsprong van Ajax naar drie punten met nog zeven speelronden te gaan. De titelstrijd zou daarmee weer helemaal open zijn, ook aangezien PSV momenteel over een veel beter doelsaldo beschikt (+48 om +35). Anderzijds blijft het gat tussen beide clubs bij een gelijkspel uiteraard gehandhaafd en loopt Ajax met een zege zelfs uit naar een meer dan comfortabele voorsprong van negen punten, waarmee de strijd om de landstitel vermoedelijk definitief beslist zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

De enige prominente afwezigen in de selectie van Bosz zijn de twee alternatieven voor spits en aanvoerder Luuk de Jong. Ricardo Pepi staat de rest van het seizoen langs de kant, afgelopen week werd duidelijk dat winteraanwinst Lucas Pérez besmet is met tuberculose en dat ook hij voorlopig niet in actie zal komen.Maar, Bosz heeft Tillman dus net op tijd terug. De Amerikaan stond sinds de thuiswedstrijd tegen AZ (2-2), die op 11 januari werd gespeeld, buitenspel met een blessure die zelfs de vrees opriep dat zijn seizoen er weleens (nagenoeg) op zou kunnen zitten. Tillman herstelde echter boven verwachting snel, Bosz kon vrijdag bevestigen dat de veelzijdige middenvelder inmiddels fit genoeg is om tegen Ajax in de basis te starten.

Elfrink stelt dat de Amerikaan in elke andere situatie vermoedelijk op de bank zou worden gehouden door Bosz: "Een directe terugkeer tegen Ajax zondag zou niet helemaal passen bij de manier waarop Peter Bosz tot nu toe bij PSV te werk is gegaan. Zijn manier van voetballen vraagt ritme en wedstrijdhardheid, die Tillman eigenlijk nog onvoldoende heeft", aldus de clubwatcher. De situatie op de ranglijst zoals hierboven beschreven zou echter weleens voor een 'nood-breekt-wet-scenario kunnen gaan zorgen, zo denkt Elfrink: "Gezien het grote talent van de Amerikaan en diens vermogen om wedstrijden te beslissen, lijkt het niet ondenkbaar dat Bosz het gokje waagt en hem samen met bijvoorbeeld Noa Lang en Ismael Saibari weer aan het werk wil zien. Tillman is dan de bonus aan de bal."

Tillman is niet de enige die zondag weer beschikbaar is. Jerdy Schouten, die met knieproblemen verstek moest laten gaan in de vorige speelronde (RKC-uit, 0-3 winst) en zich moest afmelden voor het Nederlands elftal, is eveneens weer fit. Dat geldt ook voor Mauro Júnior, die ook ontbrak in Waalwijk en daarnaast ook het tweeluik met Arsenal in de Champions League aan zich voorbij moest laten gaan. Beiden staan tegen Ajax vermoedelijk aan de aftrap. Afgaande op de woorden van Elfrink zou datzelfde ook voor Schouten én Saibari kunnen gelden. Dat zou betekenen dat er op het middenveld geen ruimte zou zijn voor Joey Veerman.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Ajax:

Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Tillman; Perisic, De Jong, Lang

Wat verwacht jij van PSV - Ajax? Laden... 57.3% Winst PSV 21% Gelijkspel 21.7% Winst Ajax 300 stemmen

