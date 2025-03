Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli noemt zéér verrassende optie als vervanger Gaaei tegen PSV

Ajax-trainer Francesco Farioli moet voor de kraker tegen PSV van komende zondag een belangrijke en tevens lastige knoop doorhakken. De Italiaan kan in Eindhoven geen beroep doen op de geschorste en moet de rechtsbackpositie dus anders gaan invullen. lijkt zijn logische vervanger, maar heeft nog geen sterke indruk achtergelaten. Bovendien vertelde Farioli op zijn persconferentie dat hij meerdere ‘alternatieven’ heeft. Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax.

De Amsterdammers kunnen in Eindhoven belangrijke zaken doen. Ze reizen met een voorsprong van zes punten af naar het Philips Stadion, waar dus een grote stap richting het kampioenschap kan worden gezet. Bij winst op PSV wordt het verschil negen punten en met dan nog zeven wedstrijden te gaan, moet het wel heel gek lopen wil Ajax de titel nog uit handen geven. Maar winnen in Eindhoven wordt uiteraard een lastige opgave. Niet in de laatste plaats omdat Ajax geen beroep kan doen op Gaaei.

Artikel gaat verder onder video

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat de absentie van Gaaei een aderlating zou zijn voor Ajax, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Want na een rampzalig verlopen eerste jaar in Amsterdam leek zijn rol al uitgespeeld. Maar Gaaei heeft zich op indrukwekkende wijze terug geknokt en is na het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma de eerste keus van Farioli op de rechtsbackpositie. Zondag tegen PSV is hij er vanwege een rode kaar tegen AZ dus niet bij. De grote vraag is hoe Farioli de Deen gaat vervangen. “Er zijn verschillende opties, want er zijn meerdere spelers die ook al op die positie hebben gespeeld”, zo liet Farioli vrijdagmiddag weten op zijn persconferentie.

LEES OOK: Farioli spreekt zich voor het eerst uit over terugkeer Tadic bij Ajax

Farioli noemt ook Taylor als optie voor rechtsbackpositie

Volgens Farioli is Rosa uiteraard één van de opties, maar kan hij ‘een erg lange lijst maken’ met namen die eveneens voor de rechtsbackpositie in aanmerking komen. “Van Kian (Fitz-Jim, red.), die daar al heeft gespeeld, tot Kenneth (Taylor, red.) voor wie het misschien een positie is die hij kan ontdekken. Een paar centrumverdedigers die tijdens hun ervaringen bij vorige clubs al een aantal wedstrijden daar hebben gespeeld. Er zijn dus alternatieven”, aldus Farioli. Rosa is op dit moment echter de belangrijkste kandidaat om Gaaei te vervangen. De Braziliaan, die door Aad de Mos al ‘een miskoop eerste klas’ werd genoemd, vertelt in gesprek met Het Parool dat hij zich in ieder geval ‘voorbereidt’ op een basisplaats tegen PSV.

Voor de rest lijkt het elftal van Ajax dat moet gaan aantreden tegen PSV op voorhand wel in te vullen. Farioli kan zondag geen beroep doen op Remko Pasveer en Youri Regeer, terwijl ook Wout Weghorst nog altijd niet is hersteld van een gebroken teen. Door de absentie van Pasveer is Matheus de doelman van Ajax. De achterhoede wordt gevormd door Rosa, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Op het middenveld draagt Jordan Henderson de aanvoerdersband. Hij wordt mogelijk vergezeld door Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Klaassen had in de thuiswedstrijd tegen PSV een basisplaats en was de maker van de 1-1. Kian Fitz-Jim is ook een optie voor het middenveld, maar de international van Jong Oranje kon in de laatste wedstrijden weinig potten breken.

Voorin lijkt Farioli ‘gewoon’ te kiezen voor Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts. De Belg maakte in november de winnende tegen PSV (3-2). Bij een nieuwe overwinning op de Eindhovenaren zet Ajax dus een grote stap richting het kampioenschap. De kraker tussen de nummers twee en één van de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen op ESPN.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Rosa, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Samen met PSV strijdt Ajax om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Directeur voetbal Marijn Beuker heeft nieuws over een 'cruciale' samenwerking, die wordt verlengd tot 2030. 🔗

👉 Louis van Gaal is enorm trots op Ajax en vertelt waarom. "Ik vind het nogal wat." 🔗

👉 Keert Siem de Jong terug bij Ajax? "Dat is iets wat ik ambieer en graag wil onderzoeken", vertelt hij. 🔗

👉 Jade Anna van Vliet, de vriendin van Kenneth Taylor, werd onlangs lastiggevallen bij haar eigen huis. Ze vertelt erover. 🔗