Farioli spreekt zich voor het eerst uit over terugkeer Tadic bij Ajax

Francesco Farioli heeft zich uitgelaten over een mogelijke terugkeer van bij Ajax komende zomer. De trainer is lovend over de kwaliteiten van de voormalig Ajax-aanvoerder, die momenteel onder contract staat bij Fenerbahçe. Tegelijkertijd wil Farioli niet speculeren over spelers van andere clubs.

"Dusan is absoluut een geweldige speler. Hij is bijzonder voor Ajax", stelt Farioli enthousiast in het interview met Ajax TV. Toch houdt hij zich op de vlakte als het gaat om een mogelijke hereniging, waar met name in de Turkse media veel over wordt gespeculeerd. "Volgens mij staat de club altijd open voor het verkennen van mogelijkheden. Maar hij staat onder contract bij Fenerbahçe. Speculeren over spelers van andere clubs is nooit netjes.”

De laatste maanden werd Tadic al regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. De Turkse verslaggever Yagiz Sabuncuoglu meldde begin februari dat Tadic de intentie had om zijn aflopende contract bij Fenerbahçe te verlengen. Maar mochten beide partijen geen akkoord bereiken, dan ligt er volgens de verslaggever een meerjarig contract klaar bij Ajax, zo klonk het vorige maand. In de winterstop werd de linkspoot ook al gelinkt aan een hereniging met Ajax. Destijds schreven Turkse media dat voorzitter Ali Koç van Fenerbahçe duidelijk gemaakt zou hebben dat spelers met een aflopend contract slechts onder één voorwaarde mogen blijven: als het kampioenschap binnengehaald wordt.

Dat wordt nog een hels karwei voor Fenerbahçe. De ploeg van trainer José Mourinho vindt zich op dit moment terug op de tweede plaats in de Süper Lig. De achterstand op koploper Galatasaray is negen punten, al heeft de rivaal en stadsgenoot wel een wedstrijd meer gespeeld.

Geruchtenstroom over Tadic

De Turkse verslaggever Baris Yurduseven kwam eerder deze maand met een nieuw gerucht over een mogelijke hereniging tussen Ajax en Tadic. In een live-uitzending van TRT Spor verkondigde hij dat de partijen overeenstemming hebben bereikt over een contract dat komende zomer in moet gaan. Daar werd al snel op gereageerd door twee Ajax-watchers. “Overigens klopt de berichtgeving vanuit Turkije over Dusan Tadic en Ajax niet”, zo schreef Mike Verweij van De Telegraaf op X. Namens Voetbal International meldde Tim van Duijn: “Dusan Tadic staat op de lijst bij Ajax, maar nog allemaal niet zeker of hij terugkomt naar Amsterdam en zo ja, in wat voor rol. Nog allemaal te voorbarig en onzeker.”

Vind jij dat Ajax Dusan Tadic moet terughalen komende zomer? Laden... 61.3% Ja, dat is een goede aanwinst 38.7% Nee, dat kunnen ze beter niet doen 124 stemmen

