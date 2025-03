Valentijn Driessen: 'Hij gaat 60 miljoen euro opleveren, Hato niet'

Valentijn Driessen voorspelt dat komende zomer voor minstens zestig miljoen euro vertrekt bij Bournemouth. De negentienjarige verdediger is pas bezig aan zijn eerste seizoen in Engelse dienst, maar weet zich ‘gevolgd door allerlei Europese topclubs’. Ajax-verdediger zal voor minder geld verkocht worden, voorspelt Driessen.

Driessen vindt het zonde dat Huijsen ervoor heeft gekozen om zijn interlands voor Spanje te spelen in plaats van Nederland. Vorige week debuteerde Huijsen uitgerekend tegen Oranje. “Deze Huijsen had na het WK 2026 zomaar de opvolger van Van Dijk bij Oranje kunnen worden. Helaas is het niemand bij de KNVB gelukt om Huijsen over te halen, terwijl hij wel in vertegenwoordigende jeugdteams voor Nederland speelde”, schrijft Driessen in De Telegraaf. “In de zomer zal ongetwijfeld 60 miljoen euro voor Huijsen worden neergeteld.”

De chef voetbal van ’s lands grootste krant trekt een vergelijking met Oranje-verdediger Hato Hato, wiens prijskaartje ‘niet van Huijsen-niveau’ zal zijn. “Hato laat veel potentie zien, maar in de zomer kiezen voor een top 8-club uit Europa kan zomaar verkeerd aflopen. Een tussenstap zou Hato beter passen, of nog een jaar bij Ajax blijven en je manifesteren in minimaal acht wedstrijden Champions League met aansluitend WK-deelname. Dan kom je als Jorrel Hato even iets anders binnen, als iemand met meer bagage en status.”

'Hato tegenover de beste speler van PSV'

Driessen gaat goed opletten hoe Hato zondag voor de dag komt tijdens PSV – Ajax, nadat hij in de eerste wedstrijd tegen Spanje een tegendoelpunt inleidde met balverlies én een rode kaart kreeg. “De Ajacied zal iedereen moeten laten zien dat hij zijn negatieve ervaring bij Oranje een plaats heeft gegeven. Met waarschijnlijk de ervaren Kroatische international Ivan Perisic als directe tegenstander wacht hem de beste PSV’er van voor de interlandbreak. Een mooie uitdaging voor Hato. Op een podium in Eindhoven dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de Europese eliteclubs.”

