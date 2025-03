Spaanse kranten schrijven vrijdag allemaal hetzelfde over Frenkie de Jong

wordt overladen met complimenten in de Spaanse pers na de overwinning van FC Barcelona op Osasuna (3-0) van donderdagavond. De middenvelder krijgt van een Catalaanse sportkrant een 9 toebedeeld, terwijl ook in de Madrileense kranten lovende woorden te lezen zijn.

De Jong stond slechts 45 minuten op het veld: hij deed de gehele eerste helft mee. Met een prachtige hakbal leidde hij de 1-0 van Ferran Torres in. De Jong vormde op het middenveld een ijzersterk duo met Pedri, die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Vorige week stonden de twee spelers nog tweemaal tegenover elkaar in de Nations League.

Sport geeft De Jong een 9 voor zijn optreden en noemt zijn spel ‘verfijnd’. “De Nederlander begon wat roestig aan het seizoen, mede door de zorgen over zijn enkelblessure, maar in deze cruciale fase van het seizoen is hij een onvervangbare speler.” Mundo Deportivo spreekt van ‘opnieuw een geweldig optreden’ van De Jong.

“Hij betrok zichzelf bij de opbouw door uit te zakken naast de verdedigers en creëerde de 1-0 door te combineren met Ferran Torres en Baldé vrij te spelen. Hij wordt steeds beter”, vindt de sportkrant. De Madrileense krant AS (‘stratosferisch niveau, spectaculaire kwaliteiten’) is ook enthousiast en van Marca krijgt De Jong een 8. “De Nederlander speelt een sleutelrol in de tweede seizoenshelft. Hij is inmiddels een vaste waarde in de basis en nam tegen Osasuna de leiding in vrijwel alle aanvallen van Barça. Opnieuw liet hij zien in topvorm te zijn.”

Tikkie takka… 𝘨𝘰𝘢𝘭 💥

Overstapje Frenkie, tikkie breed, voorzet en Torres zet zijn ploeg op voorsprong 🌟#ZiggoSport #LaLiga #BarçaOsasuna pic.twitter.com/okwqVd2tcB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 27, 2025

