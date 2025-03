Toekomst van Frenkie de Jong lijkt bekend: Ali Dursun vol aan het werk gezet

De toekomst van lijkt bij Barcelona te liggen. The Athletic, doorgaans goed ingevoerd, meldt maandagavond dat de Nederlandse middenvelder na maanden eindelijk het startsein heeft gegeven van de contractonderhandelingen met zijn Spaanse werkgever.

De Jong leek de afgelopen maanden af te stevenen op een zomers vertrek bij Barcelona. De Oranje-international sukkelde ontzettend lang met een slepende enkelblessure en had nog geen aanstalten gemaakt om zijn toekomst op lange termijn aan Barcelona te verbinden.

Volgens The Athletic had Barcelona De Jong begin 2024 reeds een voorstel gedaan om zijn medio 2026 aflopende contract te verlengen, maar bleef een antwoord van de 27-jarige middenvelder uit. Inmiddels heeft De Jong zijn zaakwaarnemer Ali Dursun echter aan het werk gezet en zijn de onderhandelingen over een nieuw contract volledig in gang gezet, klinkt het.

Hoewel er nog geen doorbraak is in de onderhandelingen, duidt alles erop dat De Jong en Barcelona langer met elkaar doorgaan. “De Jong is erg gelukkig met zijn leven in Barcelona en voelt zich thuis met zijn familie”, schrijft The Athletic onder meer.

De Jong is sinds de zomer van 2019 actief bij Barcelona, dat destijds maximaal 86 miljoen euro betaalde aan Ajax om de middenvelder in te lijven. Sindsdien speelde De Jong in alle competities 242 wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht. Daarin was hij goed voor 19 doelpunten en 22 assists.

