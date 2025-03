FC Barcelona krijgt tijdens Spanje - Nederland slecht nieuws te verwerken: ‘Het slechtste scenario’

De tweede ontmoeting tussen Spanje en het Nederlands elftal in de kwartfinale van de Nations League was weliswaar een lust voor het oog voor de (neutrale) liefhebber, maar niet iedereen zal blij zijn dat de beslissing pas viel in de strafschoppenreeks. Marca spreekt na het duel in Valencia van ‘het slechtste scenario’ voor Hans-Dieter Flick, de hoofdtrainer van FC Barcelona. De huidige koploper van Spanje speelt donderdagavond de inhaalwedstrijd tegen Osasuna, terwijl belangrijke spelers als , en (met Frankrijk) zondagavond nog tot het gaatje moesten gaan.

FC Barcelona kan deze week uitstekende zaken doen in de titelstrijd. De Catalanen gaan momenteel aan de leiding in LaLiga, maar houden eerste achtervolger Real Madrid enkel op doelsaldo onder zich. Ze hebben echter één wedstrijd minder gespeeld. Het inhaalduel met Osasuna, dat voor begin deze maand op de planning stond maar vlak voor de aftrap werd afgelast vanwege het overlijden van de clubarts, staat nu voor donderdagavond op het programma. Het is op dit moment de vraag over welke spelers Flick dan allemaal kan beschikken. “Flick hield de wedstrijden van gisteravond, die sterk werden beïnvloed door Barça-spelers, nauwlettend in de gaten. Het slechtst mogelijke scenario deed zich voor”, zo schrijft Marca maandag.

Artikel gaat verder onder video

Spanje en Nederland moesten na 180 heerlijke minuten verlengen en ook bij Frankrijk - Kroatië moest er een extra half uur aan te pas komen. “Wat betekende dat er meer speeltijd was voor spelers die nu een beslissend, veeleisend en druk programma hebben”, zo doelt Marca op onder meer Yamal en Koundé. De Spaanse buitenspeler en Franse vleugelverdediger zijn onomstreden in het elftal van Flick én de nationale ploeg. “De Duitse coach heeft nu weinig tijd om de interlands te laten herstellen, aangezien ze het donderdag opnemen tegen Osasuna”, zo klinkt het, terwijl zondag het duel met Girona op het programma staat en een paar dagen later de return tegen Atlético Madrid in de halve finale van de Copa del Rey.

LEES OOK: Spaanse bond komt vlak voor Spanje - Nederland met keiharde reactie op spandoek Van Persie

‘Flick rouleert nooit met Yamal en Pedri’

Kopzorgen dus voor Flick, niet in de laatste plaats omdat Ronald Araújo en Raphinha later deze week pas in actie komen met hun nationale ploeg - respectievelijk Uruguay en Brazilië - en het duel met Osasuna daardoor mogelijk moeten laten schieten. Maar de speler van FC Barcelona die de ‘meeste werklast’ heeft gehad, is Yamal. En dat is een speler met wie Flick ‘nooit’ rouleert, zo stelt Marca. “De vleugelspeler speelde 66 minuten in de eerste wedstrijd tegen Nederland en voltooide gisteren de volledige 120. Dat zijn 186 minuten voor hem. De Jong blijft niet ver achter, met in totaal 180 minuten. Verder mogen we niet vergeten dat Hansi Flick momenteel een probleem heeft op het middenveld, aangezien Casadó geblesseerd is.” De revelatie van de eerste seizoenshelft staat mogelijk zelfs twee maanden aan de kant.

LEES OOK: Justin Kluivert doet na Spanje - Nederland veelzeggende onthulling over Dean Huijsen

Yamal en De Jong zijn niet de enige Barcelona-spelers die zowel donderdag- als zondagavond in actie kwamen tijdens het tweeluik tussen Spanje en Nederland. Dani Olmo kwam in De Kuip als invaller binnen de lijnen, maar had in Mestalla een basisplaats en speelde uiteindelijk 108 minuten ‘met veel fysieke arbeid’. Pedri had in de heenwedstrijd een basisplaats en viel zondagavond pas laat in, maar speelde uiteindelijk ook ruim honderd minuten. “De centrale middenvelder is, net als Lamine Yamal, een speler met wie Flick nooit wisselt.” En dan is er dus nog Koundé, die in beide confrontaties tussen Frankrijk en Kroatië van begin tot eind op het veld stond. Maandagavond komt Robert Lewandowski nog in actie met Polen, in de nacht van dinsdag op woensdag is het de beurt aan Raphinha (met Brazilië) en dinsdagavond staat voor het Uruguay van Araujo het duel met Bolivia op het programma. Marca verwacht dat de Zuid-Amerikanen niet op tijd terug zullen zijn voor de ontmoeting met Osasuna.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Enorme aderlating dreigt voor Arne Slot: ‘Liverpool-ster biedt zichzelf aan bij Barcelona’

Liverpool-ster Mohamed Salah heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo weet Sport.