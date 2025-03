Spaanse bond komt vlak voor Spanje - Nederland met keiharde reactie op spandoek Van Persie

De Spaanse bond heeft zondagavond niet nagelaten om te reageren op het megaspandoek dat de supporters van het Nederlands elftal afgelopen donderdag voorafgaand aan de eerste kwartfinale in de Nations League tevoorschijn haalden. Daarop was onder meer de zweefduik van Robin van Persie, in de WK-wedstrijd tegen Spanje tijdens het WK van 2014 in Brazilië, afgebeeld. Als reactie daarop toonde de Spaanse bond in Mestalla, vlak voor de aftrap van de return, het doelpunt van Andrés Iniesta in de WK-finale van 2010.

Er is sinds de finale van het Wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika tussen Spanje en Nederland toch wel een soort rivaliteit ontstaan tussen beide (voetbal)landen. Spanje won die finale met 1-0 door een doelpunt van Iniesta diep in de verlenging. Dat de supporters van het Nederlands elftal niet waren vergeten dat het Iniesta was die hen in de zomer van 2010 veel pijn had gedaan, bleek al tijdens een oefenduel tussen Oranje en Spanje in 2015. De middenvelder van destijds FC Barcelona werd getrakteerd op een fluitconcert. Bijna tien jaar later kon Dean Huijsen rekenen op een soortgelijk ontvangst. De in Amsterdam geboren voetballer heeft een interlandloopbaan bij de Spaanse nationale ploeg verkozen boven het shirt van het Nederlands elftal.

Dat wordt hem niet in dank afgenomen door (een deel van) de achterban van Oranje. Huijsen maakte afgelopen donderdag uitgerekend in De Kuip zijn debuut voor Spanje en werd bij zijn invalbeurt én balcontacten getrakteerd op een fluitconcert. Dat was de Spaanse fans niet onopgemerkt gebleven. “Dean Huijsen, voor het eerst in de basisploeg, kreeg telkens applaus, als reactie op het gefluit in Rotterdam, omdat hij voor Spanje koos”, zo schrijft Willem Vissers op de website van de Volkskrant. De verslaggever viel wel meer op in het stadion van Valencia. De supporters van Oranje toonden een paar dagen eerder, voorafgaand aan het duel in Rotterdam, een groot spandoek met iconische internationals, waaronder Van Persie. Op het doek was het moment dat Van Persie in 2014 de 1-1 binnenkopte tegen Spanje afgebeeld.

In Spanje werd er al gesproken van een ‘provocatief spandoek’ in De Kuip. Op de persconferentie in aanloop naar de return lieten bondscoach Luis de la Fuente en smaakmaker Nico Williams zich er al over uit. “3-0 op het scorebord. Dat is het spandoek dat ik wil. Ik zag het spandoek niet en wist niet waar het over ging. Ze legden het me uit. Ik denk niet dat de spelers zich daarvan bewust waren”, zo zei De la Fuente. Williams daarentegen: “Ik heb het doek niet eens gezien, maar we weten dat Andrés Iniesta ons de wereldbeker bezorgde tegen Nederland. Ik hoop dat de fans met iets groots en moois op de proppen komen. Ik kijk ernaar uit”, zo moedigde de aanvaller zijn landgenoten aan om iets te doen. Een reactie kwam er. Niet van de achterban, maar van de bond. “De Spaanse bond liet kort voor de aftrap de winnende goal van Iniesta zien in de WK-finale van 2010, een reactie op het spandoek in Rotterdam met de zweefduik van Robin van Persie vier jaar later”, zag Vissers.

De beelden daarvan gaan rond op social media. Het moment dat Iniesta de bal achter doelman Maarten Stekelenburg schoot, werd in het Mestalla opnieuw gevierd.

🇪🇸 En las pantallas de Mestalla se mostró el gol de Iniesta a Holanda en la final del Mundial como respuesta a su tifo pic.twitter.com/jKkESmd8WL — Valencia 360° (@Valencia360_) March 23, 2025 El mejor momento de la noche ha sido mostrarle el mítico gol de Iniesta a los holandeses. pic.twitter.com/I504tPy3Fm — Iván (@IvaanBlanco26) March 23, 2025

