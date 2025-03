Driessen velt vernietigend oordeel over Oranje-speler die níét in actie kwam en weet ook waarom

is er de afgelopen week niet in geslaagd om Ronald Koeman op het trainingsveld te overtuigen. Dat zegt Valentijn Driessen althans in de nasleep van de zinderende ontmoeting tussen Spanje en Nederland in de kwartfinale van de Nations League (3-3). Baas behoorde voor het eerst tot de selectie van het Nederlands elftal, maar kwam in beide confrontaties met de regerend Europees kampioen niet in actie. Koeman koos zondagavond voor en hij maakte een goede indruk, zo zag ook Driessen.

Koeman moest in de aanloop naar zowel de heenwedstrijd als de return tegen Spanje puzzelen in zijn achterhoede. De bondscoach zag voor het duel in De Kuip Jurriën Timber afhaken wegens ziekte. De verdediger van Arsenal had normaal gesproken gespeeld. In diezelfde wedstrijd moest Jorrel Hato in de slotfase inrukken met rood, waardoor hij de return in Valencia aan zich voorbij moest laten gaan. Omdat Timber niet fit genoeg was om mee af te reizen naar Spanje, besloot Koeman in de persoon van Maatsen alsnog een vervanger op te roepen. De vleugelverdediger maakte zondagavond zijn langverwachte debuut voor het Nederlands elftal en kan terugkijken op een sterke pot.

“Een hele goede indruk. Natuurlijk, verdedigen is niet zijn sterkste punt en tegen Lamine Yamal, eigenlijk de beste rechtsbuiten van de wereld op dit moment, is het moeilijk. Een aantal keren was hij hem kwijt, maar aanvallend is hij heel erg goed en verdedigend kan hij met zijn snelheid af en toe ook wat goed maken”, zo zegt Driessen in een video-item op de website van De Telegraaf. Maatsen behoorde al meerdere keren tot de selectie van het Nederlands elftal, waaronder tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland, maar moest geduldig wachten op zijn kans. “Die jongen heeft nu tien keer bij het Nederlands elftal gezeten, ook tijdens het EK, nul minuten gemaakt en mag dan nu zijn debuut maken nadat hij vrijdag is ingevlogen vanuit Jong Oranje naar het grote Oranje. Als je je dan zo presenteert en een geweldige goal maakt, dan kun je niet anders dan tevreden zijn”, stelt Driessen.

‘Baas maakt weinig indruk’

Zijn collega Mike Verweij en ook journalisten van andere Nederlandse kranten zijn na de ontmoeting tussen Spanje en Oranje eveneens lovend over het optreden van Maatsen. De verdediger van Aston Villa behoorde in eerste instantie dus niet tot de selectie van Koeman. Driessen denkt dat de keuzeheer Maatsen beter al vanaf het begin bij de groep had moeten halen. “Youri Baas kun je het niet aandoen om in zo’n wedstrijd zijn debuut te laten maken, die komt daarvoor gewoon nog tekort”, aldus Driessen. Baas is bezig aan een sterk seizoen bij Ajax en mocht zich vorige week als verrassende vervanger van de geblesseerd afgehaakte Denzel Dumfries melden bij Oranje. Hij kwam zowel donderdag- als zondagavond echter niet in actie. “Het is ook niet voor niets dat hij de enige veldspeler is die geen minuten heeft gemaakt de afgelopen twee wedstrijden tegen Spanje. Dat komt gewoon omdat hij te weinig indruk heeft gemaakt tijdens de trainingen”, zo zegt Driessen.

