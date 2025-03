Keuze van Koeman voor veelbesproken international, die voor 'hoogtepunt' zorgt, pakt goed uit: 'Puike partij'

Mike Verweij is zeer te spreken over het optreden van tijdens het tweede duel tussen Spanje en Nederland in de kwartfinale van de Nations League. De vleugelverdediger van Aston Villa behoorde in eerste instantie niet tot de selectie van Ronald Koeman, maar de bondscoach zag zich na het afhaken van de zieke Jurriën Timber én de schorsing voor Jorrel Hato genoodzaakt alsnog een beroep op hem te doen. Volgens Verweij speelde Maatsen een ‘puike partij’ en Willem Vissers noemt het doelpunt van de debutant zelfs het ‘hoogtepunt’ van de avond.

“Tijdens Spanje - Nederland was het vooral interessant om te zien hoe Ian Maatsen zich staande zou houden tegenover het Spaanse wonderkind Lamine Yamal (17). De verdediger van Aston Villa was op zijn zachtst gezegd niet Koemans eerste optie, maar kwam in beeld, nadat Nathan Aké, Micky van de Ven, Quilindschy Hartman, Jurriën Timber (geblesseerd of ziek) en Jorrel Hato (geschorst) om diverse redenen afhaakten”, zo schrijft Verweij op de website van De Telegraaf. Maatsen meldde zich begin vorige week eerst nog bij Jong Oranje, alvorens vrijdag over te vliegen naar het Nederlands elftal. “De turbulente aanloop vertoonde overeenkomsten met zijn entree in Koemans EK-selectie in de zomer van 2024. De toenmalige speler van Borussia Dortmund was voorgeselecteerd, maar viel bij de bekendmaking van de definitieve spelersgroep alsnog af.”

Maatsen leek het Europees Kampioenschap in Duitsland daarom aan zich voorbij te moeten laten gaan, maar mocht zich na het afhaken van Frenkie de Jong alsnog melden bij het Nederlands elftal. “Tot speelminuten kwam het tijdens EURO 2024 niet, Koeman zette hem tijdens en na het EK in totaal negen(!) wedstrijden niet in, maar bij interland tien was het dus alsnog bingo. De bondscoach had de keuze tussen Youri Baas en Maatsen en hoefde ondanks de stormachtige ontwikkeling die Baas bij Ajax (als linker centrale verdediger) doormaakt niet lang na te denken. De snelheid van Maatsen en het feit dat hij bij zijn club Aston Villa als linksback speelt, gaven de doorslag. Terecht, want Maatsen speelde een puike partij”, zo zag Verweij, die diens start al ‘veelbelovend’ noemt. “Na ruim anderhalve minuut kwam hij ver op de helft van Spanje goed voor Yamal en veroverde hij het balbezit voor Nederland.”

‘Hoogtepunt van Nederland’

Maatsen was in de openingsfase van de tweede helft betrokken bij een aardige mogelijkheid voor Justin Kluivert. Het was niet de laatste keer dat de vleugelverdediger zich in aanvallend opzicht zou laten gelden. Diep in de tweede helft volgde de beloning voor een ijzersterk optreden. “Met Noa Lang, Xavi Simons en Donyell Malen ging Koeman op zoek naar de verdiende gelijkmaker. Die viel vrijwel onmiddellijk, was een onbedaarlijke poeier en kwam op naam van debutant Maatsen”, zo schrijft Verweij over de 2-2. Volgens Vissers was het doelpunt van de debutant het Nederlandse ‘hoogtepunt’ van de avond. “Het was, net als in De Kuip (2-2) een meesterlijk duel met wisselende kansen, met Nederland allengs gelijkwaardiger, met de formidabele 2-2 van debutant Ian Maatsen als hoogtepunt, een diagonaal schot na een slimme pass van invaller Xavi Simons”, zo schrijft de journalist van de Volkskrant.

Waar Verweij lovend is over de eerste minuten van Maatsen zondagavond, hield Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad in eerste instantie zijn hart vast. “Het allereerste moment dat Yamal wegdraaide bij Maatsen deed het ergste vermoeden. De debutant werd meteen op vijf meter gezet. Maar het bleek een incident. De speler van Aston Villa liet zich zien in de duels met de ster van Barcelona en trok brutaal mee ten aanval”, zo klinkt het. Gouka beoordeelt het optreden van Maatsen tegen Spanje met het rapportcijfer 7. “En de beloning volgde in de wedstrijd met een schitterend doelpunt, diagonaal langs keeper Unai Simon gepegeld. Het leverde de 2-2 op.” Gouka levert nog wel wat kritiek op Maatsen. “Bij de 2-1 van Spanje leidde hij het balverlies dat Spanje op weg hielp naar een voorsprong en bij de 3-2 was Lamine Yamal hem te snel af in een prachtige individuele actie, maar de Vlaardinger kan uiteraard terugkijken op een spectaculair debuut in het Nederlands elftal.”

