Nederlander degradeert wereldvoetballer tot 'hele normale speler' tijdens eerste helft tegen Spanje

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn beiden zeer te spreken over de eerste helft van tegen Spanje. De linksback van Aston Villa houdt in de eerste vijfenveertig minuten in de tang.

In de rust worden de analisten van de NOS gevraagd naar hoe Maatsen zich tot dat moment presenteert. "Goed", reageren Van Hooijdonk en Van der Vaart vervolgens in koor. Pi-Air neemt dan het voortouw. "Daar zijn we het allebei over eens. Die zat vanaf de eerste minuut gelijk heel erg kort op Yamal."

Je kan tijdens je Oranje-debuut ook minder sterke directe tegenstanders voor je krijgen. "Dit is een hele mooie uitdaging voor zo'n jongen, maar als je je debuut maakt, hoop je dat je tegen een mindere speler speelt." Maatsen grijpt echter zijn kans tot nu toe. "Hij (Yamal, red.) ziet er nu uit als een hele normale speler. Dat komt door Maatsen, die het gewoon uitstekend doet.

"Goed agressief, goede blocks, durft initiatief te nemen." Volgens de analisten is Maatsen niet alleen bezig met het afstoppen van het grote talent van FC Barcelona. "Hij gaat er ook overheen. Als debutant kan je denken: een zesje tegen Yamal vind ik ook goed. Maar hij probeert er een acht van te maken."

