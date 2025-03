Frenkie de Jong en Memphis Depay hevig in discussie met Stéphanie Frappart

Opnieuw veel verontwaardiging bij het Nederlands elftal over de arbitrage in de Nations League-wedstrijd tegen Spanje. Ditmaal vanwege het uitblijven van een rode kaart voor de Spaanse doelman Unai Simón, in de tweede helft van de verlenging.

In de 108ste minuut van de wedstrijd kende scheidsrechter Clément Turpin een strafschop toe aan Oranje. De doorgebroken Xavi Simons werd in het strafschopgebied gevloerd door Simón, waarna een strafschop voor Oranje volgde.

Turpin deelde bovendien een gele kaart uit aan Simón. Daar kon een aantal spelers van Oranje zich echter niet in vinden: Frenkie de Jong en Memphis Depay, beiden gewisseld, meldden zich langs het veld bij vierde official Stéphanie Frappart om een rode kaart voor de Spaanse keeper te bepleiten.

Simons was immers doorgebroken en leek de bal eenvoudig in een leeg doel te kunnen schuiven, indien hij niet was gevloerd door Simón. De doelman leek bovendien weinig moeite te doen om de bal te spelen, hetgeen het betoog van De Jong en Depay verklaarbaar maakte. Turpin en de overige arbitrageleden, waaronder de VAR, hielden echter voet bij stuk, waardoor Simón mocht blijven staan. De strafschop werd vervolgens wel benut door Simons: 3-3.