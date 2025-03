Farioli bevestigt twee dagen voor de kraker tegen PSV: Ajax heeft 'wonder' niet kunnen verrichten

Ajax-trainer Francesco Farioli kan zondagmiddag in de kraker tegen PSV niet beschikken over . De Telegraaf meldde eerder deze week al dat de spits een ‘wonder’ nodig had om op tijd fit te zijn voor de ontmoeting in Eindhoven. Weghorst staat al sinds begin februari aan de kant met een gebroken teen. Farioli kan zondag ook geen beroep doen op Remko Pasveer en Youri Regeer, die eveneens al lange tijd aan de kant staan.

Weghorst hielp Ajax op 9 februari jongstleden met een doelpunt en een assist aan een zwaarbevochten 0-2 overwinning op Fortuna Sittard, maar hield desondanks een dubbel gevoel over aan zijn invalbeurt in Limburg. Na het laatste fluitsignaal werd al duidelijk dat Weghorst niet ongeschonden uit de strijd was gekomen en daags na het duel in Sittard maakte Ajax bekend dat de spits de grote teen van zijn rechtervoet had gebroken. De Amsterdammers verwachtten dat de Oranje-international zes tot zeven weken aan de kant zou staan, maar hij lijkt dus nóg langer nodig te hebben om te herstellen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli spreekt zich voor het eerst uit over terugkeer Tadic bij Ajax

Farioli bevestigde vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de kraker tegen PSV dat hij in Eindhoven geen beroep kan doen op Weghorst. De 32-jarige aanvaller uit Borne maakte afgelopen zomer de overstap van Burnley naar Ajax. Hij speelde tot op heden 24 wedstrijden voor de huidige koploper van de Eredivisie, waarin hij goed was voor acht doelpunten en twee assists. Farioli kon nog niet zeggen wanneer hij Weghorst terug verwacht. Dat geldt ook voor Regeer en Pasveer. Regeer verruilde FC Twente begin dit kalenderjaar voor Ajax, maar liep al snel een zware blessure op. Pasveer raakte begin deze maand in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt geblesseerd aan zijn lies en staat mogelijk nog een paar weken aan de kant.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Samen met PSV strijdt Ajax om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Directeur voetbal Marijn Beuker heeft nieuws over een 'cruciale' samenwerking, die wordt verlengd tot 2030. 🔗

👉 Louis van Gaal is enorm trots op Ajax en vertelt waarom. "Ik vind het nogal wat." 🔗

👉 Keert Siem de Jong terug bij Ajax? "Dat is iets wat ik ambieer en graag wil onderzoeken", vertelt hij. 🔗

👉 Jade Anna van Vliet, de vriendin van Kenneth Taylor, werd onlangs lastiggevallen bij haar eigen huis. Ze vertelt erover. 🔗