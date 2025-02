Ajax komt met heel slecht nieuws over Wout Weghorst, die voorlopig niet inzetbaar is

Ajax-trainer Francesco Farioli kan voorlopig geen beroep doen op . De spits, die zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard nog heel belangrijk was met een doelpunt en een assist, heeft zijn teen gebroken en is naar verwachting minimaal zes weken niet inzetbaar. Dat melden de Amsterdammers maandagmorgen via de officiële kanalen. De kraker tegen PSV op 30 maart lijkt een race tegen de klok te gaan worden voor de Oranje-international.

Ajax nam Weghorst afgelopen zomer over van Burnley. De Amsterdamse interesse kwam nóg voor de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland al naar buiten, maar de spits zou uiteindelijk pas eind augustus zijn krabbel zetten onder een contract in de Johan Cruijff ArenA. Hoewel hij in de eerste seizoenshelft een aantal keer belangrijk was als doelpuntenmaker, is hij er vooralsnog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. Daar komt voorlopig geen verandering in. Weghorst was zondagmiddag als invaller nog belangrijk met een doelpunt en een assist tegen Fortuna Sittard, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd.

Na afloop werd al duidelijk dat de aanvaller klachten had opgelopen en de ochtend na de 0-2 zege in Limburg wordt duidelijk dat hij de grote teen van zijn rechtervoet heeft gebroken. Ajax verwacht dat Weghorst daardoor minstens zes weken aan de kant zal staan. Dit betekent dat hij in ieder geval het tweeluik mist met Union St. Gillis in de tussenronde van de Europa League. Ook de competitieduels met Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, Almere City, PEC Zwolle en AZ zullen normaal gesproken aan hem voorbijgaan. Op 30 maart speelt Ajax de uitwedstrijd tegen PSV, die weleens beslissend kan worden in de strijd om de landstitel. Of Weghorst tegen die tijd weer inzetbaar is, zal moeten blijken. De spits mist in ieder geval ook de dubbele ontmoeting van het Nederlands elftal met Spanje in de kwartfinales van de Nations League.

Weghorst kwam sinds zijn komst 26 keer in actie voor Ajax. Hij staat op acht doelpunten en twee assists. Weghorst miste acht dagen geleden in De Klassieker tegen Feyenoord nog een strafschop. Op bezoek bij Fortuna Sittard was hij wél succesvol. Steven Berghuis miste weliswaar vanaf elf meter, maar Weghorst was er als de kippen bij om in de rebound alsnog binnen te tikken. In de slotfase gaf hij ook nog de assist voor de 0-2 van Christian Rasmussen, waardoor Ajax naast PSV kwam. Beide ploegen hebben momenteel 51 punten, maar de Amsterdammers moeten nog een wedstrijd inhalen.

Weghorst sustained an injury to his right foot in the final minutes of the away match against Fortuna Sittard. A hospital examination on Monday confirmed that he has broken his big toe. He is expected to be sidelined for the coming six weeks.



