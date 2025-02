Cruciale speler Ajax kan door blessure geen interview geven aan ESPN

heeft een voetblessure overgehouden aan de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax. De maker van de 0-1 maakte na zijn invalbeurt weliswaar de wedstrijd af, maar is toch niet ongeschonden uit de strijd gekomen.

ESPN-presentator Cristian Willaert maakt de blessure bij Weghorst bekend. "We hadden graag met Weghorst willen spreken, maar die kan niet naar de camera komen omdat hij geblesseerd is aan de voet. Dat kan een lelijke streep door de rekening zijn voor Farioli", aldus de journalist.

Weghorst maakte in minuut 59 zijn entree als vervanger van Brian Brobbey. Een kleine tien minuten later opende hij de score uit de rebound na een gemiste penalty van Steven Berghuis. Via Christian Ramsussen bepaalde Ajax de eindstand op 0-2.

Ajax donderdag weer in actie

Het zal nog moeten blijken hoe serieus de blessure van Weghorst is. De eerstvolgende wedstrijd van Ajax is donderdagavond om 18.45 uur, uit bij Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League,

Trainer Francesco Farioli stond in zijn interview met ESPN na de wedstrijd niet stil bij de blessure van Weghorst, die dit seizoen meestal tweede keus is achter Brobbey. Op de persconferentie werd Farioli er echter wel naar gevraagd.

"Hij werd hard geraakt op zijn voet, dus dat moeten we checken. Hij heeft veel pijn", beaamde de Italiaanse trainer. Ajax hoopt zondagavond of maandag duidelijkheid te hebben over de inzetbaarheid van Weghorst tegen Union.